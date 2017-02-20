Авторы Fallout 4 продолжают работу над VR-версией игры

Информацию о продолжении разработки подтвердил директор компании Bethesda Тодд Говард.

В настоящий момент продолжается работа над Fallout 4 VR. По словам разработчиков, интерфейс игры, интегрированной под технологии виртуальной реальности, функционирует как положено.

Fallout 4 адаптирована под очки виртуальной реальности Фото © Flickr/Videogame Photography

Тодд Говард добавил, что на данном этапе разработки уже можно пройти увлекательное приключение полностью, хотя до официального завершения проекта ещё далеко. Руководитель команды разработчиков также рассказал про надеваемый на руку пип-бой, который был настроен под ожидания фанатов.

Перестрелки в Fallout 4 VR, по сравнению с другими играми, происходят в замедленном режиме. Геймеры смогут сами замедлить время, а также поставить игру на паузу.