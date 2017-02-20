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Регион
Опубликовано 20 февраля 2017, 11:59

В Совфеде сочли обвинения прокурора Черногории в адрес РФ очередным вбросом

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Причастность РФ к попытке совершения переворота совершенно исключена, отметил Владимир Джабаров.

Заявления специального прокурора Черногории Миливоя Катнича о причастности к организации переворота в стране российских "органов власти" — не более чем голословные обвинения, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это очередной вброс. Черногория, к сожалению, присоединилась к антироссийской кампании, что касается всяких кибератак. Заявления ничем не подкреплены, есть конкретные доказательства — пусть предъявляют и обращаются в суды международные

Сенатор Владимир Джабаров

Он отметил, что РФ не имела никакого отношения к попыткам переворота в Черногории.

— Это исключено, мы этими вопросами не занимаемся, — заключил Владимир Джабаров.

Ранее Катнич в интервью местному телеканалу заявил, что некие "российские органы" якобы принимали участие в подготовке переворота в Черногории в октябре 2016 года. Высказывания прокурора последовали за появлением в британской прессе публикаций, в которых к причастности к плану переворота обвинялись российские спецслужбы. При этом сам Катнич ранее заявлял, что

"у Черногории нет никаких доказательств, что государство Россия во всё это вовлечено".

С утверждением о том, что группа граждан Сербии, Черногории и РФ пыталась осуществить теракт 16 октября, Катнич выступил в ноябре 2016 года. Организаторами группы он называл националистов из России.

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Ольга Кукушкина
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