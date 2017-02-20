В Госдуме ответили на предложение "арендовать Крым" у Киева

По словам парламентария Дмитрия Новикова, судьбу полуострова определили его жители.

Украинские политики пытаются найти подход к Дональду Трампу, поэтому предлагают Белому дому экзотические проекты по снятию санкций с России. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

— Можно предлагать любые экзотические идеи, проекты. Судьба Крыма определилась, её определил сам народ... Они выразили свою волю дружным единодушным голосованием в ходе референдума, и точка в этом вопросе поставлена, — отметил депутат.

— Учитывая, что позиция Трампа в ходе избирательной компании по украинскому вопросу была условно компромиссной, украинские политики хотят угадать настроение вашингтонской администрации. Порошенко в своё время высказывался в пользу Клинтон, поэтому сейчас предпринимаются попытки сгладить ситуацию и сказать Трампу какие-то вещи, которые ему были бы приятны или, как кажется украинским политикам, отвечали его настроениям, — предположил он.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Андрей Артеменко передал советнику Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну план по снятию санкций США с России. Главный пункт документа — проведение на Украине референдума по передаче Крыма России в аренду на 30–50 лет. После этого, по мнению народного избранника, необходим ещё один референдум, на котором статус Крыма будет решён окончательно.