Лавров: Заявления об участии РФ в попытке госпереворота в Черногории голословны

Заявления Лондона и специального прокурора Черногории об участии "российских органов" в попытке государственного переворота в стране являются голословными и высосаны из пальца, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Эта новость стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран и многое другое, — отметил глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что западные страны так и не предъявили ни одного доказательства по всем предъявленным обвинениям.