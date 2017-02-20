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Регион
Опубликовано 20 февраля 2017, 12:51

Лавров: Заявления об участии РФ в попытке госпереворота в Черногории голословны

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Заявления Лондона и специального прокурора Черногории об участии "российских органов" в попытке государственного переворота в стране являются голословными и высосаны из пальца, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Эта новость стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран и многое другое, — отметил глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что западные страны так и не предъявили ни одного доказательства по всем предъявленным обвинениям.

Напомним, специальный прокурор Черногории Миливой Катнич утверждает, что некие "российские органы" готовили государственный переворот в стране. Об этом он заявил сразу после Лондона, назвавшего Москву инициатором попытки путча.

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Янковская Ольга
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