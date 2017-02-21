Как играть в Doom с помощью Porsche 911 (видео)
В Сети набирает популярность видео, на котором американский пользователь vexal объясняет, как управлять персонажем в Doom с помощью игрового контроллера, сделанного из ... Porsche 911. Парень говорит, что подключение к автомобилю осуществляется довольно просто и занимает всего несколько минут.
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Пользователь отмечает, что к игре можно подключить не только Porsche, но и другие современные модели машин.
Ну а для тех, у кого нет дома Porsche 911 для игры в Doom, вариант попроще: в роли игрового контроллера — тостер.