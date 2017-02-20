Песков: Обвинять Россию в попытке госпереворота в Черногории — безответственно

В Кремле негативно воспринимают заявления специального прокурора Черногории о причастности России к попытке государственного переворота на территории страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия никогда не вмешивается в дела других государств, тем более дружественных.

— Мы со всей ответственностью заявляем, что не может быть и речи о причастности официальной Москвы к каким-то внутренним делам Черногории. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, особенно таких, как Черногория, с которой нас связывают очень добрые отношения, — отметил Песков.

– Мы сожалеем, что подобные обвинения звучат из уст официальных высокопоставленных представителей. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-то информацией...Это, по меньшей мере, безответственно, – добавил он.