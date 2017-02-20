Half-Life 3 не выйдет никогда, смиритесь

Серия Half-Life является иконой видеоигр. Игра не просто создала жанр FPS — шутера от первого лица в том виде, в котором мы его знаем и любим. Она доказала, что в играх может быть действительно хорошая история: сюжетные повороты вас удивляют, а трагические твисты вызывают не просто сочувствие, а настоящую истерику.

Первая часть серии появилась на свет в далёком 1998 году. Игроки рассказывали десятки душераздирающих историй о похождениях немого учёного Гордона Фримена. Знакомство с доктором Кляйнером, первая встреча с хедкрабом и душераздирающая сцена падающего лифта с учёными, которая занимает всего несколько секунд. Все эти и многие другие эпизоды навсегда отпечатались в нашей памяти.

Выход продолжения в 2004 году стал лучшим подарком для геймеров со всего мира. Мы получили продолжение истории молчаливого доктора Фримена, сексапильную напарницу Алекс и расширение вселенной игры. Каждый уровень был настоящим произведением искусства, которым хочется любоваться вечно.

А 10 октября 2007 года увидел свет второй и последний на сегодня эпизод мегапопулярного шутера Half-Life 2. Финал которого оставил вопросы сотен тысяч фанатов без ответа. Чем же всё кончилось? Кто такой G-man? Что стало с Гордоном? Нам остаётся только гадать.

Однако шутники из Valve любят поглумиться над надеждами фанатов, периодически намекая на скорый выход игры. Мы видели футболки с логотипами игры, иконки на рабочем столе и ещё с десяток различных вбросов. Вероятно, что в скором времени с нами вновь захотят поиграть в "Каштанку", выдёргивая надежды на светлое будущее серии из нашего горла.

Один из сотрудников компании признался, что разработка игры велась сразу несколькими командами, а концепты игры менялись раз от раза. Но в итоге ни один из проектов не получил продолжения из-за страха компании не оправдать надежды фанатов.

Так почему же сотрудникам компании, которая подарила нам столько тёплых воспоминаний, позволено надругаться над нашими чувствами? Почему в их контрактах нет определённого пункта, связанного с действиями подобного рода? Мы не узнаем никогда.

Задумайтесь на минутку, хотели бы вы увидеть финал, который вас разочарует? Что, если все ваши теории, догадки и предположения оказались безумным бредом? Каждому из нас сложно предположить, насколько круто должен повернуться сюжет, дабы оправдать наши с вами ожидания. И вряд ли это возможно.

Half-Life 3 не выйдет, смиритесь. Да и не нужно. Каждый год мы получаем с десяток невероятно крутых игр, которые будоражат наше сознание. Люди, работавшие над оригинальной серией, давно разбежались по другим компаниям и выпускают духовных наследников "Халфы". А Valve ударилась в киберспорт, где крутятся суммы с многими нулями. Новый герой для Dota 2? Легко. Обновим карты в Counter Strike? Без проблем.

Нам остаётся только играть в то, что есть, и со скупой слезой вспоминать те тёплые моменты, проведённые в компании с лучшей FPS всех времён и народов. Отбросьте эти глупые мечты о легендарном возвращении. Его не будет. А нервные клетки, напомним, не восстанавливаются.