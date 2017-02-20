Городские парки выступили против фанатов покемонов

Многие парки заранее приняли меры, чтобы история с тысячами гостей не повторилась.

В 2016 году во время пиковой популярности мобильной игры Pokemon GO многим паркам по всему миру пришлось туго: на их территории одновременно находились сотни и тысячи геймеров, однако далеко не все парки рассчитаны на такую проходимость.

Фанатам Pokemon GO запретят играть в парках

Ещё одной проблемой стало количество мусора, оставляемого игроками. Теперь парки придумали, как бороться с подобными наплывами геймеров.

Один из парков Миллуоки, который особенно сильно пострадал в прошлом году, оформил специальные документы. Согласно новым бумагам, любые производители игр с дополненной реальностью теперь обязаны сначала получить официальное разрешение парка на его добавление в игровое пространство.