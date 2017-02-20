Городские парки выступили против фанатов покемонов
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Многие парки заранее приняли меры, чтобы история с тысячами гостей не повторилась.
В 2016 году во время пиковой популярности мобильной игры Pokemon GO многим паркам по всему миру пришлось туго: на их территории одновременно находились сотни и тысячи геймеров, однако далеко не все парки рассчитаны на такую проходимость.
Фанатам Pokemon GO запретят играть в парках
Ещё одной проблемой стало количество мусора, оставляемого игроками. Теперь парки придумали, как бороться с подобными наплывами геймеров.
Один из парков Миллуоки, который особенно сильно пострадал в прошлом году, оформил специальные документы. Согласно новым бумагам, любые производители игр с дополненной реальностью теперь обязаны сначала получить официальное разрешение парка на его добавление в игровое пространство.
Сейчас парк в Чикаго ожидает принятия нового законопроекта, который принуждает разработчиков AR-приложений убирать локации из своей игры в случае поступления такого запроса от владельцев этой локации.