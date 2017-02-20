Никита Михалков подозревает Ивангая и Катю Клэп в организации нового Майдана

Режиссёр считает, что российская молодёжь готова выполнить любую волю детей с YouTube.

Режиссёр Никита Михалков высказал свои опасения по поводу популярных видеоблогеров. По его мнению, если они могут заставить молодёжь выполнять свои поручения в специальных видеорубриках, то со временем они могут перейти и к более серьёзным действиям.

В новом выпуске своей программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков рассказал об опасности, которую могут представлять модные видеоблогеры. По мнению режиссёра, Интернет и его герои имеют способность подавлять волю людей и превращать их в послушную толпу, ждущую приказаний. В качестве примеров властителей дум молодого поколения Михалков привёл Катю Клэп и Ивангая.

Никита Сергеевич осудил популярных видеоблогеров за желание "жить напоказ", обвинил их в "охоте за лайками" и "словесной диарее", а также выразил тревогу за судьбы подрастающего поколения, напомнив о происшествии в посёлке Струги Красные, когда двое подростков обстреляли полицейскую машину, а после покончили с собой, транслируя последние часы своей жизни в онлайн-сервис Periscope.

В качестве примера психологического воздействия Михалков показал видео одного из подписчиков Ивангая, который получил задание от популярного блогера съесть ложку корицы. Следующим заданием стал прыжок с моста на тарзанке. Михалков подчеркнул, что задания могут быть самыми разными и постепенно становиться всё более изощрёнными. В конце программы Михалков показал кадры революционных шествий в странах Восточной Европы и Северной Африки и выразил сомнения в том, что видеоблогеры — безобидное развлекательное явление.