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Опубликовано 20 февраля 2017, 14:13

Создатель античита покинул Valve

Из американской компании Valve всё ещё продолжают массово уходить ценные сотрудники.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Valve

Фото: © facebook.com/Valve

Один из создателей античита VAC Бёртон Джонси покинул компанию Valve. Об этом он сообщил в своём профиле в сервисе Steam.

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Разработчик античита VAC ушёл из Valve

Фото: © facebook.com/Valve

Джонси присоединился к компании в 2007 году. Помимо защитной программы он также занимался цифровым магазином Steam и развивал его сообщество.

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В Valve я провёл всю свою взрослую жизнь. Теперь пора двигаться дальше, чтобы начать новую главу в своей жизни

Бёртон Джонси, создатель античита VAC

Ранее из Valve ушёл сценарист Portal и эпизодов Half-Life 2 Эрик Вулпо. Сейчас он работает в студии Double Fine Production над игрой Psychonauts 2.

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Сергей Сурепин
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