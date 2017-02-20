Создатель античита покинул Valve
Из американской компании Valve всё ещё продолжают массово уходить ценные сотрудники.
Один из создателей античита VAC Бёртон Джонси покинул компанию Valve. Об этом он сообщил в своём профиле в сервисе Steam.
Разработчик античита VAC ушёл из Valve
Джонси присоединился к компании в 2007 году. Помимо защитной программы он также занимался цифровым магазином Steam и развивал его сообщество.
В Valve я провёл всю свою взрослую жизнь. Теперь пора двигаться дальше, чтобы начать новую главу в своей жизни
Бёртон Джонси, создатель античита VAC
Ранее из Valve ушёл сценарист Portal и эпизодов Half-Life 2 Эрик Вулпо. Сейчас он работает в студии Double Fine Production над игрой Psychonauts 2.