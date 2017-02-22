В борьбу против антифриза с метанолом включились депутаты

Российский рынок охлаждающих жидкостей ждут серьёзные перемены: парламентарии намерены начать борьбу с ядовитыми составами.

Комитеты Госдумы по охране здоровья и по экономической политике запросили у Правительства РФ информацию о мерах пресечения незаконного оборота автомобильных охлаждающих жидкостей (антифризов), содержащих метанол. Изъять такую автохимию из продажи парламентарии предлагают с помощью обязательной сертификации охлаждающих жидкостей и введения учёта оптового оборота метилового спирта. Для этого должны быть внесены изменения в техрегламент "О требованиях к смазочным материалам и специальным жидкостям".

Изначально внимание к этой проблеме привлекли представители Союза производителей и потребителей автохимии (СППА), после чего депутат Госдумы Алексей Куринный направил письмо в аппарат правительства с просьбой разработать комплекс мер по борьбе с применением метанола при производстве антифризов. Теперь же члены Комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Куринной, Николай Осадчий и Сергей Решульский запросили у Правительства РФ информацию о мерах по борьбе с метаноловым антифризом.

— Несмотря на то что применение метанола при производстве "охлаждайки" было запрещено приказом главного санитарного врача РФ ещё в 2007 году, его продолжают активно использовать при производстве автохимии, — рассказал директор СППА Александр Сергеев. Основным компонентом охлаждающих жидкостей является этиленгликоль, который дороже метанола примерно в 5 раз. Именно поэтому некоторые предприниматели стали добавлять в охлаждающие жидкости метанол, чтобы снизить их себестоимость. По оценке экспертов, почти половина антифризов на прилавках российских магазинов содержат этот химикат. При этом его применение при производстве таких жидкостей никак не регламентируется.

Об обилии на российском рынке жидкостей с метанолом свидетельствуют данные исследований, проведённых АНО "Химическая экспертиза", согласно которым из 59 протестированных образцов жидкости метанол обнаружили в 31. То есть 53% жидкостей, закупленных в магазинах для анализа, оказались опасными не только для человека, но и для автомобиля. Использование некачественного антифриза может привести к перегреву двигателя, а попадание в салон горячих паров метаноловой жидкости крайне вредно для здоровья.

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Система сертификации антифризов и внесение изменений в технический регламент необходимы в том числе из-за того, что производителей опасных жидкостей тяжело привлечь к ответственности, считает директор Союза производителей и потребителей автохимии Александр Сергеев. — В настоящее время реальную ответственность несёт только продавец: за реализацию антифриза, в составе которого есть метанол, предусмотрен штраф в 5 тыс. руб. При этом выйти на производителей такой жидкости очень тяжело. Поэтому сертификация необходима для того, чтобы опасный товар не смог попасть на прилавки магазинов, даже если это отсечёт часть ассортимента из числа наиболее дешёвых антифризов, — уверен Александр Сергеев.