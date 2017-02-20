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Опубликовано 20 февраля 2017, 17:13

Разработчики Conan Exiles разделили американских и российских игроков

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ConanExiles

Фото: © facebook.com/ConanExiles

Азия, Россия и Южная Америка получат собственные серверы в своих регионах уже на следующей неделе.

Студия Funcom приняла решение заблокировать серверы Conan Exiles в ряде регионов. Теперь геймеры, которые хотят продолжить игру, вынуждены использовать неофициальные серверы.

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Официальные серверы Conan Exiles временно недоступны в России

Фото: © facebook.com/ConanExiles

Руководитель сообщества Funcom Йенс Эрик сообщил, что серверы были заблокированы по ряду причин. Языковой барьер и различный игровой стиль раздражают и являются препятствием для многих игроков. Помимо этого, различные временные зоны позволяют грабить игроков, находящихся вне Сети, что является проблемой для них.

По словам разработчиков, серверы в Азии, России и Южной Америке будут открыты уже на следующей неделе.

Conan Exiles — игра в открытом враждебном мире, где предстоит сражаться с врагами и строить своё королевство во вселенной Конана-варвара. Сейчас её можно найти в раннем доступе на ПК. Дата выхода на PlayStation 4 и Xbox One пока неизвестна.

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Сергей Сурепин
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