Разработчики Conan Exiles разделили американских и российских игроков

Азия, Россия и Южная Америка получат собственные серверы в своих регионах уже на следующей неделе.

Студия Funcom приняла решение заблокировать серверы Conan Exiles в ряде регионов. Теперь геймеры, которые хотят продолжить игру, вынуждены использовать неофициальные серверы.

Официальные серверы Conan Exiles временно недоступны в России Фото: © facebook.com/ConanExiles

Руководитель сообщества Funcom Йенс Эрик сообщил, что серверы были заблокированы по ряду причин. Языковой барьер и различный игровой стиль раздражают и являются препятствием для многих игроков. Помимо этого, различные временные зоны позволяют грабить игроков, находящихся вне Сети, что является проблемой для них.

По словам разработчиков, серверы в Азии, России и Южной Америке будут открыты уже на следующей неделе.