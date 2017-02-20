Разработчики Conan Exiles разделили американских и российских игроков
Азия, Россия и Южная Америка получат собственные серверы в своих регионах уже на следующей неделе.
Студия Funcom приняла решение заблокировать серверы Conan Exiles в ряде регионов. Теперь геймеры, которые хотят продолжить игру, вынуждены использовать неофициальные серверы.
Официальные серверы Conan Exiles временно недоступны в России
Руководитель сообщества Funcom Йенс Эрик сообщил, что серверы были заблокированы по ряду причин. Языковой барьер и различный игровой стиль раздражают и являются препятствием для многих игроков. Помимо этого, различные временные зоны позволяют грабить игроков, находящихся вне Сети, что является проблемой для них.
По словам разработчиков, серверы в Азии, России и Южной Америке будут открыты уже на следующей неделе.
Conan Exiles — игра в открытом враждебном мире, где предстоит сражаться с врагами и строить своё королевство во вселенной Конана-варвара. Сейчас её можно найти в раннем доступе на ПК. Дата выхода на PlayStation 4 и Xbox One пока неизвестна.