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Регион
Опубликовано 20 февраля 2017, 18:22

В Хорватии возбудили дело за оскорбление на расовой почве актёра Джейми Фокса

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Инцидент произошёл в одном из ресторанов в Дубровнике, куда обладатель "Оскара" направился поужинать в перерыве между съёмками.

В хорватском Дубровнике двое пьяных местных жителей оскорбили знаменитого темнокожего актёра Джейми Фокса. Об этом пишет газета Dubrovacki dnevnik со ссылкой на актёра.

Обладатель премии "Оскар" Фокс находится в Дубровнике на съёмках фильма "Робин Гуд: Начало". В свободное время он решил посетить один из ресторанов города. Там двое нетрезвых местных жителей в возрасте 44 и 50 лет стали оскорблять его на расовой почве. Сотрудники заведения оперативно вывели буйных посетителей из зала, и актёр продолжил ужин с коллегами.

В связи с этими событиям возбуждено дело. Расследование в настоящее время продолжается.

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Светлана Боброва
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