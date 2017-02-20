ДНР приступит к отводу вооружений от линии соприкосновения 21 февраля

По предварительным данным, военнослужащие ДНР приступят к отводу вооружений от линии соприкосновения завтра, 21 февраля. Как сообщили в командовании республики, сегодня ополченцы не смогли это сделать из-за того, Киев отказался отвести свою технику.

— В настоящее время продолжаются переговоры с украинской стороной при посредничестве ОБСЕ об отводе военной техники, запрещённой минскими договорённостями. Если Киев саботировать предложения ДНР не будет, то есть надежда отвести вооружение завтра, — сообщил источник в силовых структурах республики.