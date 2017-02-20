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Регион
Опубликовано 20 февраля 2017, 15:40

ДНР приступит к отводу вооружений от линии соприкосновения 21 февраля

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей&nbsp;Аверин

Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

По предварительным данным, военнослужащие ДНР приступят к отводу вооружений от линии соприкосновения завтра, 21 февраля. Как сообщили в командовании республики, сегодня ополченцы не смогли это сделать из-за того, Киев отказался отвести свою технику.

— В настоящее время продолжаются переговоры с украинской стороной при посредничестве ОБСЕ об отводе военной техники, запрещённой минскими договорённостями. Если Киев саботировать предложения ДНР не будет, то есть надежда отвести вооружение завтра, — сообщил источник в силовых структурах республики.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что отвод техники в одностороннем порядке невозможен.

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Сергей Макаренко
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