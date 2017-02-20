СМИ: Одна из любимых актрис Гитлера оказалась тайным советским агентом

По данным изданий, не только Марика Рёкк была завербована Советским Союзом, но и её супруг.

Немецкая киноактриса и певица Марика Рёкк, которая была одной из любимых артисток Адольфа Гитлера, оказалась тайным советским агентом, который отвечал за передачу СССР военной информации особой важности. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на данные рассекреченных документов из архива Федеральной разведывательной службы Германии.

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Работать тайным агентом она начала с 1940-х годов. Согласно документам, в советские разведчицы актрису завербовал её директор Хайнц Хоффмайстер. Стоит отметить, что пока неизвестно, какую именно информацию Рёкк передавала СССР.

Открытые источники

По предварительным данным, супруг популярной в те времена актрисы также мог быть завербован Советским Союзом. В 1951 году Рёкк объявила о том, что завершает свою карьеру в кино. СМИ предполагали, что она откроет бутик с одеждой из швейцарской шерсти. Однако в Федеральной разведывательной службе Германии отмечают, что звезда фильмов могла провернуть хитроумный ход, чтобы и дальше работать на КГБ.