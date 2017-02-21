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Опубликовано 21 февраля 2017, 05:42

Консоль Xbox One S отправили в космос

Немецкое подразделение Xbox провело крайне необычную акцию с консолью Xbox One S.

Фото: &copy; Flickr/Sweetie&nbsp;&copy;&nbsp;wikimedia.org

Фото: © Flickr/Sweetie © wikimedia.org

Xbox One S, облегчённую модель оригинальной Xbox One от Microsoft, буквально запустили в космос, прикрепив камеру. Любой желающий мог наблюдать действо в прямом эфире, а сейчас доступна запись.

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Игровую консоль Xbox One S запустили в космос

Фото: © Flickr/Sweetie© wikimedia.org

В конце видео, когда устройство удалилось от Земли сильнее, чем ожидали многие зрители, Xbox One S постигла незавидная участь. Летальный аппарат, который состоял из чего-то вроде сверхпрочного шара, крепления и камеры, не выдержал экстремальных условий. Консоль начала терпеть крушение.

Всё мероприятие не сопровождалось каким-то особенным контекстом. Вероятно, это была всего лишь рекламная акция и ничего более.

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Станислав Погорский
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