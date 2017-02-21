Консоль Xbox One S отправили в космос

Xbox One S, облегчённую модель оригинальной Xbox One от Microsoft, буквально запустили в космос, прикрепив камеру. Любой желающий мог наблюдать действо в прямом эфире, а сейчас доступна запись .

В конце видео, когда устройство удалилось от Земли сильнее, чем ожидали многие зрители, Xbox One S постигла незавидная участь. Летальный аппарат, который состоял из чего-то вроде сверхпрочного шара, крепления и камеры, не выдержал экстремальных условий. Консоль начала терпеть крушение.

Всё мероприятие не сопровождалось каким-то особенным контекстом. Вероятно, это была всего лишь рекламная акция и ничего более.