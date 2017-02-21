Революция или смерть. К чему Илон Маск и его SpaceX толкают Роскосмос
Неизвестно, получится ли у компании то, что она наметила на 2017 год. Но, если планы Илона Маска будут реализованы, нас всех ждёт революция в космонавтике, а если нет — то начало конца SpaceX. Впрочем, одно из этих событий явно выглядит вероятнее другого.
Фото: © Polaris/East News
Возрождение после взрыва
За последние два года у ракетного детища Илона Маска дважды взрывалась ракета с полезной нагрузкой. Оба раза причина была одна и та же: проблемы с гелиевым баком. Новый запуск последовал после месяцев работы над избавлением от этой проблемы. И, кажется, кое-что у упорных ребят из SpaceX получилось:
Огромный прогресс в этом пуске даже не в том, что после него первая ступень села обратно на Землю. Это случилось уже в третий раз, и вряд ли кого удивило, хотя до SpaceX так никто и никогда не делал. Более важно другое: ступень спускалась через довольно плотные облака, в которых поддержание стабильности высокого, большого и очень лёгкого объекта (почти пустой легкосплавной ступени) — дело трудное. Взгляните на напряжённую работу решётчатых рулей внизу ступени на видео выше или на общую картину посадки:
Легко заметить и то, что ещё год назад и не снилось самим разработчикам — предельно точную посадку в центр нужного пятна на площадке. SpaceX начала летать в космос пять лет назад, но учится чрезвычайно быстро. Ступень садится почти идеально, в плотной и облачной атмосфере при земном тяготении. А вот посадочный аппарат "Скиапарелли", сделанный Европейским космическим агентством (в космосе уже полвека), совсем недавно разбился при посадке на Марс, где нужно было компенсировать куда меньшую гравитацию, а облака и приличная турбулентность вообще отсутствовали.
Как отметила в пятницу 17 февраля Гвин Шотвелл (Gwynne Shotwell), один из руководителей SpaceX, из-за проблем с гелиевой ёмкостью последние два года были для компании "болезненными", поскольку поставщику ракетных пусков трудно зарабатывать деньги, если он не летает. В нашей стране журналисты и эксперты подсчитали убытки и прибыли компании за этот период и уже успели породить остроумные, хотя и излишне сложные теории о том, что теперь Маску придётся идти за деньгами к американскому государству. Другие наблюдатели видят ситуацию проще: возобновление полётов автоматически улучшит финансовую ситуацию компании.
Переломный год
На 2017 год Илон Маск наметил столько, сколько не удавалось ни одному государственному космическому агентству со времён падения СССР. В марте он планирует впервые в истории повторно использовать первую ступень ракеты для вывода груза в космос. Причём такой запуск должен стать дешевле обычного, в котором используется новая ступень. Начиная с апреля 2017 года открывается окно для первого в истории полёта многоразового грузового космического корабля, запускаемого на ракете-носителе. С его помощью будет доставлен груз на МКС.
В середине года SpaceX намерена запустить самую тяжёлую из существующих ракет-носителей Falcon Heavy, построенную на совершенно нетипичной архитектуре. Блоки её первой ступени тоже планируются многоразовыми, и поэтому цены вывода полезной нагрузки обещают быть ниже, чем у одноразовой "Ангары". Если вспомнить, что более дорогой Falcon 9 серьёзно потеснил "Протон", то понять, как "Ангара" будет конкурировать по ценам с "Тяжёлым соколом", довольно непросто. Такая ракета требуется Маску для участия в глобальном проекте средневысотных спутников, раздающих интернет. Иными словами рынок, на который Россия может не попасть из-за новой ракеты Маска, довольно крупный.
В ноябре 2017 года должен полететь Dragon 2 — первый в истории космический корабль частной разработки, а заодно и первый многоразовый. В общем, слишком много "первых в истории", даже для года, кончающегося на 17. Справиться со всем этим сразу довольно небольшой организации поможет разве что чудо. Тем не менее достижение даже части из этих целей будет означать большой рывок вперёд. В случае многоразовой ступени или тяжёлого Falcon Heavy, не только для SpaceX, но и для всей мировой космонавтики.
А у нас пока что....
Напомним факты: наша страна за весь постсоветский период пока запустила ноль принципиально новых космических кораблей (не говоря уже о многоразовых), одну новую тяжёлую ракету-носитель, ноль многоразовых первых ступеней. И это не потому, что у нас какие-то проблемы с инженерами. Как мы уже писали, РКК "Энергия" и иные российские разработчики делают уже третий проект отечественного космического корабля, поскольку "Союз" объективно стал мал для нашей космонавтики. Ракетчики из Миасса пытаются убедить руководство построить многоразовую первую ступень с 2007 года — когда об этом и Маск ещё не заговаривал на публике.
Новые тяжёлые ракеты у нас теоретически есть (с 2014 года), хотя их полезная нагрузка в два с лишним раза меньше, чем у Falcon Heavy. Однако в этой теории пока маловато практики. Ни в 2015-м, ни в 2016-м, ни в 2017 году тяжёлая "Ангара" не полетела и не полетит. И это несмотря на то, что в августе 2015 года директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский подтвердил её запуск в 2016 году — уже с коммерческим спутником. Тогда же он произнёс о своём предприятии знаменитые слова: "Земля в Москве — наш единственный ликвидный актив на сегодняшний день". После чего закономерно производственные мощности было решено отправить за Урал, где, опять же, и платить работникам можно меньше. Неприятные разговоры о том, что этот перенос отправит второй пуск ракеты в 2020-е годы, пока трудно опровергнуть — а так хотелось бы.
Ракету, способную, как Falcon Heavy, выводить в космос 50–70 тонн, Роскосмос ещё в марте того же года решил не делать чуть ли не до 2030-х годов. С формулировкой "не надо". В другое время с ней поспорили бы, но сейчас это сделать трудно. Если мы начнём запускать новые тяжёлые ракеты в 20-х, то сверхтяж раньше 30-х действительно не должен нас интересовать. Всё это ведёт нас к довольно интересной ситуации, когда пять лет назад полетевшая в космос частная компания может уже в 2017-м получить технологические возможности большие, чем у страны, когда-то выведшей человека в космос. Кошмар? Нет.
Если честно, то сами по себе новые ракеты и корабли в космосе не нужны. Они служат выполнению совершенно конкретных задач. У нас не запустили миассовскую "Россиянку", планировавшиеся с 90-х космические корабли и тяжёлую "Ангару" не потому, что мы не можем этого сделать, а потому что не знаем, зачем это делать. Наше отставание — если SpaceX выполнит свой план — станет очевидным. И находится оно не в космической индустрии как таковой, а в головах тех, кто расставляет для неё цели. И это не в первый раз.