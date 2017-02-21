Революция или смерть. К чему Илон Маск и его SpaceX толкают Роскосмос

На 2017 год Илон Маск наметил столько, сколько не удавалось ни одному государственному космическому агентству со времён падения СССР. В марте он планирует впервые в истории повторно использовать первую ступень ракеты для вывода груза в космос. Причём такой запуск должен стать дешевле обычного, в котором используется новая ступень. Начиная с апреля 2017 года открывается окно для первого в истории полёта многоразового грузового космического корабля, запускаемого на ракете-носителе. С его помощью будет доставлен груз на МКС.

В середине года SpaceX намерена запустить самую тяжёлую из существующих ракет-носителей Falcon Heavy, построенную на совершенно нетипичной архитектуре. Блоки её первой ступени тоже планируются многоразовыми, и поэтому цены вывода полезной нагрузки обещают быть ниже, чем у одноразовой "Ангары". Если вспомнить, что более дорогой Falcon 9 серьёзно потеснил "Протон", то понять, как "Ангара" будет конкурировать по ценам с "Тяжёлым соколом", довольно непросто. Такая ракета требуется Маску для участия в глобальном проекте средневысотных спутников, раздающих интернет. Иными словами рынок, на который Россия может не попасть из-за новой ракеты Маска, довольно крупный.

В ноябре 2017 года должен полететь Dragon 2 — первый в истории космический корабль частной разработки, а заодно и первый многоразовый. В общем, слишком много "первых в истории", даже для года, кончающегося на 17. Справиться со всем этим сразу довольно небольшой организации поможет разве что чудо. Тем не менее достижение даже части из этих целей будет означать большой рывок вперёд. В случае многоразовой ступени или тяжёлого Falcon Heavy, не только для SpaceX, но и для всей мировой космонавтики.

А у нас пока что....

Напомним факты: наша страна за весь постсоветский период пока запустила ноль принципиально новых космических кораблей (не говоря уже о многоразовых), одну новую тяжёлую ракету-носитель, ноль многоразовых первых ступеней. И это не потому, что у нас какие-то проблемы с инженерами. Как мы уже писали, РКК "Энергия" и иные российские разработчики делают уже третий проект отечественного космического корабля, поскольку "Союз" объективно стал мал для нашей космонавтики. Ракетчики из Миасса пытаются убедить руководство построить многоразовую первую ступень с 2007 года — когда об этом и Маск ещё не заговаривал на публике.