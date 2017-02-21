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Опубликовано 21 февраля 2017, 06:23

Final Fantasy XV стала лучше работать на PS4 Pro

Final Fantasy XV получила обновление, в том числе улучшающее производительность игры на PS4 Pro.

Фото: &copy; Flickr/Wischarol

Фото: © Flickr/Wischarol

Ранее игроки Final Fantasy XV на PS4 Pro могли выбирать один из двух режимов игры: Lite и High. Первый позволял играть со стабильными 30 кадрами в секунду (FPS) в FullHD-разрешении, второй же поднимал разрешение до 1800p, но жертвовал плавностью игры.

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Обновление 1.05 для Final Fantasy XV улучшило производительность игры на PS4 Pro

Фото: © Flickr/Maximus

Недавнее обновление не улучшило режим High, но серьёзно изменило Lite. Последний отныне не имеет ограничения в 30 FPS и позволяет игре работать с максимальной производительностью, которую обеспечивает PS4 Pro. Увы, японским разработчикам не удалось получить эталонные 60 FPS: производительность в среднем оказывается в районе 40–45 кадров в секунду.

Из-за того что обновление не добавило третью опцию, а изменило Lite-режим, ранее гарантировавший относительно стабильные 30 FPS, владельцы PS4 Pro, установившие последний патч, больше не имеют возможности играть в Final Fantasy XV с плавной производительностью. Но некоторым игрокам текущий вариант покажется привлекательнее.

Final Fantasy XV доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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