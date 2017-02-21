Final Fantasy XV стала лучше работать на PS4 Pro
Final Fantasy XV получила обновление, в том числе улучшающее производительность игры на PS4 Pro.
Фото: © Flickr/Wischarol
Ранее игроки Final Fantasy XV на PS4 Pro могли выбирать один из двух режимов игры: Lite и High. Первый позволял играть со стабильными 30 кадрами в секунду (FPS) в FullHD-разрешении, второй же поднимал разрешение до 1800p, но жертвовал плавностью игры.
Обновление 1.05 для Final Fantasy XV улучшило производительность игры на PS4 Pro
Фото: © Flickr/Maximus
Недавнее обновление не улучшило режим High, но серьёзно изменило Lite. Последний отныне не имеет ограничения в 30 FPS и позволяет игре работать с максимальной производительностью, которую обеспечивает PS4 Pro. Увы, японским разработчикам не удалось получить эталонные 60 FPS: производительность в среднем оказывается в районе 40–45 кадров в секунду.
Из-за того что обновление не добавило третью опцию, а изменило Lite-режим, ранее гарантировавший относительно стабильные 30 FPS, владельцы PS4 Pro, установившие последний патч, больше не имеют возможности играть в Final Fantasy XV с плавной производительностью. Но некоторым игрокам текущий вариант покажется привлекательнее.
Final Fantasy XV доступна на PC, PS4 и Xbox One.