Final Fantasy XV стала лучше работать на PS4 Pro

Ранее игроки Final Fantasy XV на PS4 Pro могли выбирать один из двух режимов игры: Lite и High. Первый позволял играть со стабильными 30 кадрами в секунду (FPS) в FullHD-разрешении, второй же поднимал разрешение до 1800p, но жертвовал плавностью игры.

Обновление 1.05 для Final Fantasy XV улучшило производительность игры на PS4 Pro Фото: © Flickr/Maximus

Недавнее обновление не улучшило режим High, но серьёзно изменило Lite. Последний отныне не имеет ограничения в 30 FPS и позволяет игре работать с максимальной производительностью, которую обеспечивает PS4 Pro. Увы, японским разработчикам не удалось получить эталонные 60 FPS: производительность в среднем оказывается в районе 40–45 кадров в секунду.