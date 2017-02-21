Владельцы Nintendo Switch будут вынуждены докупать карты памяти

В Сети появилась информация о размере загружаемых игр для Nintendo Switch — некоторые из них превышают объём памяти консоли.

Крупнейший игра из стартовой линейки консоли, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, займёт 13,4 гигабайта, а гоночная игра с Wii U Mario Kart 8 Deluxe — 8 гигабайт. Но самыми увесистыми в списке оказались две игры Dragon Quest Heroes — суммарно они потребуют 32 гигабайта свободного места.

Nintendo Switch получит память на 32 гигабайта, а, согласно утёкшей информации, пользователю из них доступны лишь 25,9 гигабайта. Из-за этого приобретение SD-карты памяти будет практически обязательным для каждого владельца консоли, планирующего скачивать игры по сети. В случае с Dragon Quest такая рекомендация даже сделана самой Nintendo.

Консоль Nintendo Switch выйдет 3 марта этого года.