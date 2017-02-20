Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2017, 22:07

Москалькова выразила соболезнования по поводу смерти Чуркина

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

— Виталий Иванович служил Отечеству всю жизнь и скончался на рабочем посту, — пишет в своем аккаунте Москалькова.

Предположительно, причиной смерти Виталия Чуркина на 65-м году жизни стали проблемы с сердцем.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Виталий Чуркин
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar