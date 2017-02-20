Москалькова выразила соболезнования по поводу смерти Чуркина
Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.
Ушёл из жизни великий дипломат... Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Он стал одним из символов новой России, её независимой внешней политики. Виталий Иванович служил Отечеству всю жизнь и скончался на рабочем посту... Вечная память... Искренние соболезнования родным и близким...
— Виталий Иванович служил Отечеству всю жизнь и скончался на рабочем посту, — пишет в своем аккаунте Москалькова.
Предположительно, причиной смерти Виталия Чуркина на 65-м году жизни стали проблемы с сердцем.