Москалькова выразила соболезнования по поводу смерти Чуркина

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

Ушёл из жизни великий дипломат... Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Он стал одним из символов новой России, её независимой внешней политики. Виталий Иванович служил Отечеству всю жизнь и скончался на рабочем посту... Вечная память... Искренние соболезнования родным и близким... Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Фев 20 2017 в 10:18 PST

— Виталий Иванович служил Отечеству всю жизнь и скончался на рабочем посту, — пишет в своем аккаунте Москалькова.