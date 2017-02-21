Продолжение Horizon: Zero Dawn может сменить главного героя
Фото © Wikimedia Commons
Авторы выходящего через неделю экшена в постапокалиптическом сеттинге Horizon: Zero Dawn уже думают о сиквеле.
20 февраля спало эмбарго на Horizon: Zero Dawn — критики почти единогласно похвалили игру, а среди её главных достоинств выделили главную героиню, рыжеволосую охотницу Элой. Боссы Sony даже заявили, что девушка в будущем может стать символом PlayStation. Тем не менее в следующей игре серии её могут заменить.
Старший продюсер Guerrilla Games Анжела Гиллепси рассказала, что у сиквела может быть другой главный герой. Всё потому, что разработчики "потратили годы" на создание продуманного вымышленного мира, а также населяющих его персонажей и племён. Так что Элой не единственная, кто подходит на главную роль.
Разработчики Horizon: Zero Dawn намекают на сиквел
Фото © Wikimedia Commons
Команда Guerrilla Games уже не скрывает, что Horizon: Zero Dawn станет началом большой серии, — надо полагать, что крайне положительные отзывы прессы окончательно дали зелёный свет будущей франшизе.
Horizon: Zero Dawn выйдет на PS4 уже 3 марта.