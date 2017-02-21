Авторы Overwatch намекнули на будущего героя
Поклонники командного шутера Overwatch продолжают искать любые подсказки, каким будет следующий герой. Разработчики им подыгрывают.
Команда разработчиков Overwatch успела показать свою любовь дразнить фанатов. Личность предыдущего героя, девушки-хакера из Мексики Сомбры, они понемногу раскрывали на протяжении полугода. Вот и то, кем будет следующий играбельный персонаж, до сих пор остаётся загадкой — но поклонники получили новую подсказку.
Игровой директор Overwatch намекнул, кто станет новым доступным героем
Игровой директор Overwatch Джефф Каплан сообщил, что "24-й — не тот, что вы думаете", подразумевая двадцать четвёртого по счёту героя (сейчас их 23). В последнее время игроки были убеждены, что в ближайшее время в Overwatch появится Думфист — сильный боец с механической перчаткой, обладающей огромной разрушительной мощью. Также фанаты подозревали, что громилу озвучит популярный американский сериальный актёр Терри Крюс. Видимо, у разработчиков другие планы.
Тем не менее это не означает, что Думфист однажды не появится в игре. В случае с Сомброй первые намёки на её существование внимательные игроки нашли ещё после выхода Overwatch. Сама хакер, в свою очередь, была добавлена не сразу — перед ней состав героев пополнила снайпер-ветеран Ана.