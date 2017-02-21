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Опубликовано 21 февраля 2017, 08:22

Авторы Overwatch намекнули на будущего героя

Фото &copy; IGN - world.ign.com

Фото © IGN - world.ign.com

Поклонники командного шутера Overwatch продолжают искать любые подсказки, каким будет следующий герой. Разработчики им подыгрывают.

Команда разработчиков Overwatch успела показать свою любовь дразнить фанатов. Личность предыдущего героя, девушки-хакера из Мексики Сомбры, они понемногу раскрывали на протяжении полугода. Вот и то, кем будет следующий играбельный персонаж, до сих пор остаётся загадкой — но поклонники получили новую подсказку.

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Игровой директор Overwatch намекнул, кто станет новым доступным героем

Фото © IGN - world.ign.com

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан сообщил, что "24-й — не тот, что вы думаете", подразумевая двадцать четвёртого по счёту героя (сейчас их 23). В последнее время игроки были убеждены, что в ближайшее время в Overwatch появится Думфист — сильный боец с механической перчаткой, обладающей огромной разрушительной мощью. Также фанаты подозревали, что громилу озвучит популярный американский сериальный актёр Терри Крюс. Видимо, у разработчиков другие планы.

Тем не менее это не означает, что Думфист однажды не появится в игре. В случае с Сомброй первые намёки на её существование внимательные игроки нашли ещё после выхода Overwatch. Сама хакер, в свою очередь, была добавлена не сразу — перед ней состав героев пополнила снайпер-ветеран Ана.

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Станислав Погорский
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