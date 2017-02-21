В Стокгольме начались беспорядки с поджогом машин

Инцидент произошёл в стокгольмском районе Ринкебю поздно вечером в понедельник. Как сообщают местные СМИ, сначала в беспорядках принимали участие около 20 молодых людей, которые бросали камни в полицию.

Migrants areas of Stockholm burning. Trump was right again. Still want to visit, lefties? pic.twitter.com/yLQr1vtM2x — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 20 февраля 2017 г.

Однако позже они начали разбивать витрины магазинов и поджигать машины, в течение вечера были повреждены семь-восемь автомобилей. По словам очевидцев, число нарушителей увеличилось до нескольких сотен. Сообщается, что полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы.