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Опубликовано 21 февраля 2017, 03:54

В Стокгольме начались беспорядки с поджогом машин

Инцидент произошёл в стокгольмском районе Ринкебю поздно вечером в понедельник. Как сообщают местные СМИ, сначала в беспорядках принимали участие около 20 молодых людей, которые бросали камни в полицию.

Однако позже они начали разбивать витрины магазинов и поджигать машины, в течение вечера были повреждены семь-восемь автомобилей. По словам очевидцев, число нарушителей увеличилось до нескольких сотен. Сообщается, что полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы.

Полиция работает над восстановлением общественного порядка. Пока никто из устроивших беспорядки не был арестован.

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Эмила Сидорова
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