В ГД пообещали утвердить запрет на использование электронных сигарет до 18 лет

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что нововведения коснутся и кальянов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал Лайфу законопроект Минздрава, по которому электронной сигарете даётся имя, её использование запрещается до 18 лет. Кроме того, запрещается "парить" в общественных местах.

— 9 марта мы будем проводить круглый стол о законодательных инициативах, повышении эффективности мер, направленных на снижение курения. Это будет касаться и электронных сигарет, и кальянов, и курительных смесей, от которых много вреда. В кафе запретили курить, но стоят кальяны, которые содержат вредные вещества, и никотин, — отметил Говорин.

Он подчеркнул, что пока в законодательстве нет каких-либо "жёстких" определений данным понятиям.