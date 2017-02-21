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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 09:55

В ГД пообещали утвердить запрет на использование электронных сигарет до 18 лет

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что нововведения коснутся и кальянов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал Лайфу законопроект Минздрава, по которому электронной сигарете даётся имя, её использование запрещается до 18 лет. Кроме того, запрещается "парить" в общественных местах.

— 9 марта мы будем проводить круглый стол о законодательных инициативах, повышении эффективности мер, направленных на снижение курения. Это будет касаться и электронных сигарет, и кальянов, и курительных смесей, от которых много вреда. В кафе запретили курить, но стоят кальяны, которые содержат вредные вещества, и никотин, — отметил Говорин.

Он подчеркнул, что пока в законодательстве нет каких-либо "жёстких" определений данным понятиям.

— Каких-то жёстких формулировок пока нет — мы должны получить заключение специалистов. Эти данные будут лежать в основе законодательных инициатив по данному поводу, — сообщил он.

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Ольга Кукушкина
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