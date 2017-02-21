ВСУ обстреляли из гранатомётов посёлок Еленовка

Украинские силовики обстреляли из гранатомётов посёлок Еленовка. Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах ДНР, пострадавших в результате удара нет.

— Сегодня утром украинские боевики открыли огонь из АГС по посёлку Еленовка, пострадавших в результате обстрела нет, но в домах повыломали стёкла, — отметил источник Лайфа.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай обстрела Еленовки. 28 апреля 2016 года в результате миномётного обстрела очереди на выезд из ДНР в Украину погибло шесть мирных граждан, ещё 10 человек получили ранения.