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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 06:45

ВСУ обстреляли из гранатомётов посёлок Еленовка

Украинские силовики обстреляли из гранатомётов посёлок Еленовка. Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах ДНР, пострадавших в результате удара нет.

— Сегодня утром украинские боевики открыли огонь из АГС по посёлку Еленовка, пострадавших в результате обстрела нет, но в домах повыломали стёкла, — отметил источник Лайфа.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай обстрела Еленовки. 28 апреля 2016 года в результате миномётного обстрела очереди на выезд из ДНР в Украину погибло шесть мирных граждан, ещё 10 человек получили ранения.

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Сергей Макаренко
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