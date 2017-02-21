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Опубликовано 21 февраля 2017, 08:28

Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народной артистке России, актрисе Московского драматического театра имени Пушкина 21 февраля исполнилось 75 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения народную артистку России Веру Алентову. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что путь к профессиональному успеху актрисы отмечен яркими, запоминающимися ролями в родном Театре имени Пушкина и в кинематографе.

Вы всегда играете талантливо, с полной душевной отдачей, создаёте жизненные, правдивые, очень убедительные образы. Такая искренняя, беззаветная преданность избранному делу заслуживает глубокого уважения и признания

Владимир Путин, поздравительная телеграмма Вере Алентовой

Актриса Вера Алентова прославилась благодаря фильму "Москва слезам не верит", вышедшему в 1979 году. Фильм получил премию "Оскар", и за него же актриса была удостоена Государственной премии СССР. Кинодебютом Алентовой стал фильм "Дни лётные" (1965 год), в котором она исполнила роль учительницы Лидии Фёдоровны.

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Мария Медведева
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