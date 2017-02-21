Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем

Глава государства подчеркнул, что путь к профессиональному успеху актрисы отмечен яркими, запоминающимися ролями в родном Театре имени Пушкина и в кинематографе.

Вы всегда играете талантливо, с полной душевной отдачей, создаёте жизненные, правдивые, очень убедительные образы. Такая искренняя, беззаветная преданность избранному делу заслуживает глубокого уважения и признания

Актриса Вера Алентова прославилась благодаря фильму "Москва слезам не верит", вышедшему в 1979 году. Фильм получил премию "Оскар", и за него же актриса была удостоена Государственной премии СССР. Кинодебютом Алентовой стал фильм "Дни лётные" (1965 год), в котором она исполнила роль учительницы Лидии Фёдоровны.