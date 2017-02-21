Сервис Twitch организовал благотворительный марафон с популярными футболистами
Фото: © imago/Christian Mang/EAST NEWS
Стриминговый сервис совместно с британской благотворительной компанией объединились ради благой цели.
20 февраля 2017 года британская благотворительная компания Comic Relief и стриминговая платформа Twitch объявили о начале марафона GameRaisers, призванного бороться с проблемой подростков-беспризорников.
Спортсмены помогают бороться с проблемами беспризорников
Участие в трансляциях принимают футболист "Тоттенхэма" Деле Алли, игрок женской команды "Арсенал" Алекс Скотт, участник реалити-шоу Made in Chelsea Джейми Лэнг и другие профессиональные спортсмены.
В рамках этого марафона им предстоит играть в Rocket League, FIFA 17 и игры серии Mario с известными представителями сообщества Twitch.
Также организаторы этого мероприятия предложили всем британским стримерам старше 18 пожертвовать фонду часть средств, заработанных в течение недели. Взамен игроки смогут получить ценные призы, в число которых входят билеты на фестиваль видеоигр Insomnia, а также компьютерные комплектующие от HyperX.
Марафон продлится до 23 февраля.