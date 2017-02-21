Сервис Twitch организовал благотворительный марафон с популярными футболистами

Стриминговый сервис совместно с британской благотворительной компанией объединились ради благой цели.

20 февраля 2017 года британская благотворительная компания Comic Relief и стриминговая платформа Twitch объявили о начале марафона GameRaisers, призванного бороться с проблемой подростков-беспризорников.

Спортсмены помогают бороться с проблемами беспризорников

Участие в трансляциях принимают футболист "Тоттенхэма" Деле Алли, игрок женской команды "Арсенал" Алекс Скотт, участник реалити-шоу Made in Chelsea Джейми Лэнг и другие профессиональные спортсмены.

В рамках этого марафона им предстоит играть в Rocket League, FIFA 17 и игры серии Mario с известными представителями сообщества Twitch.

Также организаторы этого мероприятия предложили всем британским стримерам старше 18 пожертвовать фонду часть средств, заработанных в течение недели. Взамен игроки смогут получить ценные призы, в число которых входят билеты на фестиваль видеоигр Insomnia, а также компьютерные комплектующие от HyperX.