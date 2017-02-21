Полицейские стреляли по участникам беспорядков в Стокгольме из боевого оружия

Шведская полиция стреляла из боевого оружия на поражение по участникам беспорядков в стокгольмском пригороде Ринкебю. По данным газеты "Дагенс нюхетер", активисты пытались оказать сопротивление силовикам при задержании.

— Был открыт огонь на поражение. Мы также проверили госпитали, туда не поступали пациенты с огнестрельными ранениями, — рассказал пресс-секретарь столичной полиции Ларс Бюстрём.