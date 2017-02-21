Владимир Путин поздравил Николая Расторгуева с 60-летием

Президент страны Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Письмо опубликовано на сайте Кремля.

— Ваше творчество, проникнутое особым, трепетным отношением к Родине, её истории, природе, людям, находит живой отклик в сердцах миллионов поклонников, — говорится среди прочего в телеграмме.

Особенного уважения, как отметил глава государства, заслуживает активная гражданская позиция Николая Расторгуева и его "большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив".

Такой поистине всенародный успех стал возможен благодаря Вашему самобытному таланту и полной душевной самоотдаче, искренней преданности любимой профессии Владимир Путин

Кроме того, Расторгуева поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил неповторимый творческий стиль исполнителя. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Талант и огромная работоспособность помогли вам достичь настоящих творческих высот, завоевать сердца миллионов слушателей. Мелодичные, лирические и душевные песни в вашем исполнении — это искренний рассказ о красоте родного края, о любви к Отечеству, о дружбе и настоящих чувствах Поздравление Дмитрия Медведева в адрес Николая Расторгуева