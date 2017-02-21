Авторы Call of Duty обещают удивить фанатов серии
Новая часть популярной серии шутеров Call of Duty после анонса "сведёт геймеров с ума".
Глава студии Sledgehammer Games Глен Шофилд очень хочет рассказать о следующей игре серии Call of Duty, которая сейчас находится в разработке. В связи с этим он решил попробовать ответить на вопросы фанатов в "Твиттере", однако деталей он не раскрывает.
Новая Call of Duty понравится фанатам серии
Шофилд пообещал, что анонс новой Call of Duty настолько понравится фанатам серии, что они "сойдут с ума". По словам разработчика, это будет одна из лучших игр студии Sledgehammer Games.
Глава компании рассказал, что понятия не имеет, когда именно состоится релиз игры. Издательство Activision пока отмалчивается.
Ранее сообщалось, что новая игра серии Call of Duty вернётся к своим корням. Это может означать, что будущая игра перенесёт нас к событиям Второй мировой войны.