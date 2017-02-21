Авторы Call of Duty обещают удивить фанатов серии

Новая часть популярной серии шутеров Call of Duty после анонса "сведёт геймеров с ума".

Глава студии Sledgehammer Games Глен Шофилд очень хочет рассказать о следующей игре серии Call of Duty, которая сейчас находится в разработке. В связи с этим он решил попробовать ответить на вопросы фанатов в "Твиттере", однако деталей он не раскрывает.

Новая Call of Duty понравится фанатам серии Фото © Flickr/FUN OH

Шофилд пообещал, что анонс новой Call of Duty настолько понравится фанатам серии, что они "сойдут с ума". По словам разработчика, это будет одна из лучших игр студии Sledgehammer Games.

Глава компании рассказал, что понятия не имеет, когда именно состоится релиз игры. Издательство Activision пока отмалчивается.