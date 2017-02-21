Маленькое Сомали в столице Швеции

Некоторые происходящие в современном мире события носят характер едва ли не мистический. К примеру, последние несколько дней все обсуждали то недоумение, с которым официальный Стокгольм обратился в Государственный департамент США с просьбой разъяснить, о каком "инциденте в Швеции" упоминал мистер Дональд Трамп.

Дело в том, что в минувшую субботу, выступая на митинге сторонников в штате Флорида, Трамп кричал: "Мы должны обеспечить безопасность нашей страны! Вы только посмотрите, что произошло прошлым вечером в Швеции! В Швеции, можете в это поверить? Они впустили к себе множество мигрантов, и теперь у них такие проблемы, о которых они и подумать не могли".

В результате весь уик-энд европейские и американские масс-медиа над Трампом потешались, указывая вождю реднеков, что последний инцидент с мигрантами в благословенной и толерантной Швеции случился аж в далёком 2010 году. И то — так, инцидент. Так, ерунда какая-то.

И теперь трудно определить, кто именно из высоких договаривающихся сторон "накаркал", но в Швеции, что называется, "понеслось". Издевавшиеся над американским президентом средства массовой информации, кстати, пока молчат.

Стокгольм, хотя высокомерные шведы и называют его "столицей большой Скандинавии", весьма небольшой, уютный и толерантный городок. Настолько подчёркивающий свою "общеевропейскость", что мы с приятелем там как-то, решив отведать местной кухни (очень хотелось попробовать знаменитую шведскую селёдку в горчичном соусе), сбились с ног, блуждая вдоль многочисленных проток, соединяющих озеро Меларен с Балтийским морем. Пока не нашли одну-единственную забегаловку в районе порта. Знакомые шведы ещё удивлялись: зачем вам эта невкусная, деревенская пища.

Стокгольм предпочитает "стиль фьюжен". Увы. А в остальном едва ли не райское место. Умеренный морской климат, с мягкой зимой и прохладным летом. Туристические справочники гордятся, что в городе за всю историю метеонаблюдений не было зарегистрировано ни морозов, ни настоящей жары. Чистые улицы, многочисленные музеи, элегантный, выдержанный в духе Ренессанса Королевский дворец, приветливые, улыбающиеся лица, очень красивые женщины. Красота.

Впрочем, здесь, как в любой европейской столице, есть районы, куда вечером лучше не ходить. В данном случае это Ринкебю — округ в западной части коммуны Вестерурт, который, несмотря на то что большую часть его населения составляют выходцы из Азии, сами шведы именуют почтительно "маленький Могадишо" или ещё точнее — "чёртов Сомали".

В месте, где селятся в основном мигранты в первом-втором поколении, даже язык свой, всем остальным не очень понятный: этнолект под названием rinkebysvenska, на котором местные и говорят. Как раз там и полыхнуло!

По словам очевидцев, волнения начались, когда на станции метро полицейские попытались задержать некое находившееся в розыске лицо, а в них полетели камни. Один из булыжников попал в стража порядка, после чего прозвучали предупредительные выстрелы. Полицейским удалось покинуть место инцидента вместе с задержанным. Но где-то через два часа уже в другом районе коммуны вспыхнули новые беспорядки, в ходе которых благодарные местным пришельцы сожгли ещё несколько аборигенных машин.

Что тут можно сказать кроме того, что всё это было ожидаемо. Швеция, как подсказывает грустная наука статистика, действительно впустила рекордное (по отношению к численности населения) число мигрантов из волны 2015–2016 годов: при населении около десяти миллионов человек только в 2015 году в Швецию прибыли 163 тысячи искателей убежища с Ближнего Востока и из Африки. Они-то большей частью и отправились в район "маленького Могадишо", который довольно быстро превратился из района "большого Стокгольма" в настоящее маленькое Сомали.

Судя по всё той же статистике, шведам нечего удивляться, а надо просто потихоньку приспосабливаться. Им теперь в этой новой реальности нужно учиться жить.