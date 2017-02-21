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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 11:57

Трое моряков, которые избежали пиратского плена в Нигерии, вернулись домой

Фото: vesselfinder.com

Фото: vesselfinder.com

Трое моряков с судна BBC Caribbean, которым удалось не попасться пиратам в Нигерии, вернулись домой.

— После того как на корабль совершили нападение, трое оставшихся на судне моряков довели его до конечной точки следования и вернулись домой, — сообщил пресс-атташе Посольства РФ в Нигерии Артём Романов.

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай отметил, что морякам удалось избежать захвата, так как они спрятались на палубе.

— После того как пираты захватили восьмерых и ушли с корабля, оставшиеся моряки завели корабль и причалили в ближайшем порту, где сообщили о случившемся, — рассказал он.

Отметим, восемь членов экипажа по-прежнему остаются в плену у нигерийских пиратов. Продолжаются переговоры об их освобождении.

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Валерия Черных
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