Трое моряков, которые избежали пиратского плена в Нигерии, вернулись домой

Трое моряков с судна BBC Caribbean, которым удалось не попасться пиратам в Нигерии, вернулись домой.

— После того как на корабль совершили нападение, трое оставшихся на судне моряков довели его до конечной точки следования и вернулись домой, — сообщил пресс-атташе Посольства РФ в Нигерии Артём Романов.

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай отметил, что морякам удалось избежать захвата, так как они спрятались на палубе.

— После того как пираты захватили восьмерых и ушли с корабля, оставшиеся моряки завели корабль и причалили в ближайшем порту, где сообщили о случившемся, — рассказал он.