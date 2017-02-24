Тридцать лет любимой "Контре". Краткая история серии

Для многих игра Contra стала главным боевиком детства, который с успехом когда-то заменил учёбу, сон и прочие зрелища. И вот та самая Contra из далёкого 1987-го уже 20 февраля отпразднует своё тридцатилетие! А раз так, вспоминаем главные достижения юбиляра.

Игры этой линейки прославились как пример настоящего run-n-gun, spray-n-pray геймплея, то есть бей-беги и стреляй-выживай. Суть Contra такова: на экране почти всегда много врагов и выстрелов, от которых сложно увернуться, но уцелеть всё-таки надо. Выживать всем смертям назло. Ведь в конце ждёт босс уровня, а если босса не убил, то — тряпка и слабак. Эти правила успешно переносились из выпуска в выпуск, пока серия не зашла в тупик.

Свой культовый статус в пантеоне аркадных боевиков Contra закрепила задолго до современников типа Metal Slug XX, Mercenary Kings и Broforce. История серии берёт своё начало 20 февраля 1987 года на аркадных автоматах. Разработчики игры, японская корпорация Konami из Токио, наглым образом скопировали образы героев с Арнольда Шварценеггера из "Хищника" и Сильвестра Сталлоне из "Рэмбо". Вымышленные имена двух героев отсылают к фильму "Чужие", который стал для разработчиков ещё одним важным объектом вдохновения — тут есть монстры-мутанты, похожие на пришельцев из киновселенной до боли в области deja vu.

Термин Contra (или на японский манер Kontora) означает "престижный титул суперсолдата, специализирующегося на партизанской войне". И главные герои Билл Райзер и Лэнс Бин — именно такие ребята. В первой части Contra была возможность играть вдвоём, и эта фишка во многом обеспечила серии будущую популярность на приставках. Подлинный успех ждал игру на приставке NES (в России больше известна под именем "Денди"), хотя для Европы по ряду причин сделали цензурированную версию, которую переименовали в Probotector, заменив главных героев на киборгов и переделав часть врагов.

С европейской цензурой вообще вышла любопытная история — первые шесть игр сериала выходили в Старом Свете под общим названием Probotector, а ПК-порт первой части вообще переименовали в Gryzor. Впервые в Европе Contra вышла со своим названием и нормальными, то есть человеческими, персонажами только в 1996 году с релизом Contra: Legacy of War.

Авторы последовательно развивали метасюжет серии, отправляя Билла Бешеного Пса Райзера и Лэнса Скорпиона Бина в новые передряги вплоть до того, что Бешеный Пёс и Скорпион стали новыми, независимыми героями, а Лэнс Бин перешёл на сторону зла и стал очередным спятившим маньяком. Метаморфозы с сериалом происходили разные — в эпоху PlayStation 2 он ударился в "бедное 3D" и растерял часть прежней, ранее лояльной базы фанатов.

Одна из самых популярных частей серии, Contra: Hard Corps, появилась в 1994 году эксклюзивно для приставки Sega Mega Drive (Genesis в США). Авторы предусмотрели несколько концовок, включая секретную, оригинальных по тем временам боссов и локации, а также четвёрку абсолютно непохожих героев. Четвёртая часть была прорывом в жанре сайд-скроллеров и до сих пор почитается как вершина серии.

Konami злоупотребляли популярным названием и выпускали под именем Contra откровенно слабые и проходные игры, но доверие к этому имени утратилось не сразу. Так, Neo Contra для PlayStation 2 вышла в 2004 году и запомнилась как один из главных провалов серии. Авторам пришлось взять паузу, осмыслить ошибки и вернуть сериал к корням. В Contra 4 уровень хардкора оказался феноменальным для серии в целом и она вновь стала примером для подражания, хотя от прежней популярности осталась лишь тень воспоминаний. В итоге Contra 4 не выбралась за пределы системы Nintendo DS.

Хронологически двенадцатая часть Contra: ReBirth вышла только на Wii, где оказалась толком никому не нужна. Низкие продажи и не самые доброжелательные отзывы снова заставили авторов искать рецепт прежнего успеха. Вышедшая в 2011 году Hard Corps: Uprising переосмыслила всю формулу в целом — игра стала похожа на стремительное аниме, основную ставку сделали на мультяшность и "японщину", появились приёмы-трюки, а в сюжетную канву вернули одного из главных злодеев в истории Contra, полковника Багамута. Вот только в этой игре он молод и является главным играбельным персонажем, а игра стала приквелом к Contra: Hard Corps — главному козырю Konami из прошлого серии. Не помогло даже обновление названия, из которого исчезло порядком запятнанное слово.

Ухищрения новой команды разработчиков не спасли печальный результат уже двух проектов подряд — Hard Corps: Uprising с треском провалилась. Авторы, конечно же, какое-то время продолжали гнуть свою линию и даже намекнули на перезапуск. Вот только под ним скрывался переезд самой первой Contra на телефоны (Contra: Evolution), затем на игровые автоматы патинко (Contra 3D и Neo Contra Slot). Сейчас Konami продолжает исправно перевыпускать старые части, например, в сервисе Virtual Console для Wii U, но о новых проектах давно не заикается. Та же судьба постигла и другого "вечного конкурента" Contra, серию Metal Slug, которая осталась за бортом, как ненужный балласт, и затем превратилась в "мобилку" с микроплатежами.

Похоже, классические рецепты игровых боевиков из 80-х и 90-х оказались не нужны в 2010-х, а разработчики Contra так и не смогли понять, чего же ждёт аудитория от сериала в XXI веке. Как итог — прошла слава мирская. И отсутствие какого-либо анонса к тридцатилетию серии только подтверждает это грустное наблюдение. Сегодня нам только и остаётся, что переигрывать в старые выпуски, надеясь на то, что Konami найдёт способ дать серии новый шанс.