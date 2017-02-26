"Я люблю ужасы". Мария Ильина — о том, как снимать косплееров

Привет, представься. Расскажи, чем ты занимаешься?

Здравствуйте, меня зовут Мария, но большинство людей знает меня по работам, под никнеймом GREED. Зарабатываю я в основном фотографией, но иногда подрабатываю дизайнером интерьеров. Сейчас планирую снимать видеопроекты со своей командой, да и фотопроекты также есть в планах.

Как ты решила стать фотографом?

Ах! Давным-давно были популярны фото девушек с кофе. Мне хотелось снять идеальную фотографию с кофе. Её я так и не сделала, но фотографировать не перестала. Хотя на тот момент каждый второй, у кого был фотоаппарат, был фотографом.

Ты очень известна в кругах косплееров, насколько с ними сложно работать?

Половина ребят, которые увлекаются косплеем, имеют невероятные таланты. Но самое главное — они общительны, и наша задача на съёмке — воплотить сказку в реальность. Люблю, когда люди подходят ответственно. Однако иногда в нашем деле случаются комичные казусы.

Снимала в Санкт-Петербурге, как я поняла, это был парк-кладбище, но, возможно, я ошибаюсь. Модель не договорилась о разрешении на съёмку в том месте, и к нам приехал наряд полиции. Нас обматерили и всё. Жаль, что съёмку пришлось перенести.

Ещё был случай, также в Питере. Снимали в парке, в районе Купчино. Подошли два мужика. Один из них сказал "Харе Кришна", затем начал материться и угрожать нашей команде расправой. Но вдруг к нему подбежал его напарник и ударил по лицу, после чего они оба ушли. Работа фотографа и опасна, и трудна.

Часто ли косплееры обращаются к тебе с просьбой отснять эротический фотосет?

Нет, не часто.

Как ты относишься к эротике в косплее?

Так же, как и к эротике везде. Можно, если это эстетично. Когда это красиво и отвечает канонам, то почему нет? Если твоя публика предпочитает именно подобный контент, то почему бы не дать ей его? Всё зависит от случая и того, какой картинка должна быть в итоге.

Каждый волен делать то, что он захочет. Есть разные люди, разные взгляды на жизнь и на само творчество. Думаю, что стоит задуматься над потребителем, ведь если есть товар, значит, есть и покупатель, для которого это актуально.

Один из твоих самых популярных сетов — Цири с ведьмами. Где и как вы снимали эту сессию? С какими сложностями столкнулась?

Сама подготовка была сложной и детальной. Идея вспыхнула в моей голове, и в результате я быстро приступила к реализации — нашла моделей, они не косплееры. Готовились мы около месяца, так как Цири была из Санкт-Петербурга, а моя команда — из Москвы.

В день съёмки всё пошло не совсем так, как хотелось. Много внешних факторов меняли план наших действий. Девушка, которая была за рулём, отказалась ехать прямо в день съёмки, модель, которая должна была быть ведьмой, резко пропала. Чан мы делали два раза, с первого раза он не получился.

Из-за этого пришлось поменять локацию и найти новую модель. В итоге мы пошли на ближайшую речку в километре от моего дома и снимали всё там. Причём ни свет, ни антураж не соответствовали задуманному. Я думала, что не вытяну съёмку и что фотосет вообще не наберёт такую популярность.

В чём отличие косплеера от модели?

Как фотограф, я не вижу большой разницы. Быть моделью — это работа, нужно уметь позировать. Но, по моему опыту, многие косплееры умеют позировать не хуже любой модели. Всё это дело практики и опыта.

Ты также делала фотосет для известного коллектива Little Big. Расскажи про него подробнее. Как связалась с ребятами и о самом процессе съёмок.

Безумно крутые ребята, до сих пор не верю, что удалось поработать с ними. Узнала о них во время своего пребывания в Киеве. Когда поняла, что они русские, была в шоке. Меня поразила и картинка, и музыка. Решила написать Олимпии — одной из участниц коллектива — в ВК, что они классные, и искренне пожелала им удачи. Не думала, что она мне ответит.

Уже вернувшись в Москву, я набралась смелости и предложила провести съёмку. К моему удивлению, ребята согласились. Подготовка была невероятно сложной. На тот момент это была самая ответственная съёмка для меня. Нужно было найти огромное количество свечей и черепа животных.

До начала фотосессии со мной произошло большое количество всяких казусов: порванные пакеты со свечками, несостыковка с помощником и многое другое. Слава богу, что один парень согласился мне помочь.

Я очень стеснялась во время съёмки, но ребята мне помогали. Особенно Алина, она делилась советами по свету и ракурсам. Ведь самое главное — командная работа и взаимопонимание. Приятно творить с людьми, которые заинтересованы в результате.

Атмосфера безумия на некоторых твоих фотографиях зашкаливает. Как тебе удаётся добиться такого эффекта? Некоторые фотографии действительно пугают. Ставишь ли ты цель шокировать своего зрителя?

Я люблю ужасы. Но большее удовольствие я получаю, когда работа заставляет тебя чувствовать. Все люди испытывают страх и боль, следовательно, я отражаю свои страх и боль в фотографиях. Если работа вызывает эмоции — она жива, если нет — это пустота. У каждого фотографа свой подход к процессу. Когда я фотографирую, то пытаюсь добиться эффекта кино — именно в жанре horror. Представляю, что это не фотосъёмка, а видеосъёмка.

Как ты оцениваешь косплей-сообщество как фотограф? Что его ждёт в будущем?

Я верю в то, что косплей станет более популярным и оплачиваемым для самих косплееров, ведь когда творчество может принести тебе заработок, это более чем хорошо.

Надеюсь, что косплееры объединятся в единое сообщество. А различные внутренние склоки и перепалки останутся в прошлом. Давайте жить дружно.

Расскажи про особенности своей работы. Какие приёмы ты используешь?

Я всё время ищу себя в плане фото. Не вижу смысла снимать только в одном стиле, всё по-своему интересно, но предпочтение я отдаю мрачной стилистике. Люблю экспериментировать со световыми схемами: правильно расставленный свет может передать любую атмосферу.

Снимаю как с импульсным светом, постоянным, так и с обычной настольной лампой. У меня есть обучающее видео на эту тему: как в домашних условиях сделать интересную съёмку. Сейчас учусь совмещать фото с моделями в 3D max. Но не буду многословна, пусть лучше мои работы скажут всё за меня.

Что можешь посоветовать начинающим фотографам?

В первую очередь советую изучить основы: композицию, цвет и свет. Дальше всё в ваших руках. Но самое важное: не бояться делать то, чего хотите именно вы. Не стойте на месте! Не слушайте недоброжелателей, которые говорят, что вы чего-то не можете, люди могут всё!

Ознакомиться с творчеством Марии вы можете в её официальной группе в соцсети "ВКонтакте".