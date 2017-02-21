Лавров пригласил делегацию от Швеции в Крым
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Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил шведскую делегацию посетить Крым, причём на любом удобном для представителей этой страны уровне.
— В связи с вопросами, которые госпожа министр задавала относительно ситуации в Крыму, мы пригласили наших шведских коллег на официальном, неофициальном уровне — политиков, журналистов, экспертов — посетить этот район Российской Федерации и убедиться в том, как там на самом деле обстоят дела, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провёл переговоры с коллегой из Швеции Маргот Вальстрём.