Лавров пригласил делегацию от Швеции в Крым

— В связи с вопросами, которые госпожа министр задавала относительно ситуации в Крыму, мы пригласили наших шведских коллег на официальном, неофициальном уровне — политиков, журналистов, экспертов — посетить этот район Российской Федерации и убедиться в том, как там на самом деле обстоят дела, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.