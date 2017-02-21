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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 13:40

Шойгу ответил Фэллону: В их зоопарке нет зверя, который может указывать медведю

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

— Ну, если продолжать звериную тему...Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам, — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, в Москве даже не сомневаются, что в британском зоопарке ещё не вырос такой зверь, который бы смог указывать медведю.

И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю

Сергей Шойгу, отвечая Майклу Фэллону

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Евгений Грин
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