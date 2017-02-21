Шойгу ответил Фэллону: В их зоопарке нет зверя, который может указывать медведю

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

— Ну, если продолжать звериную тему...Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам, — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, в Москве даже не сомневаются, что в британском зоопарке ещё не вырос такой зверь, который бы смог указывать медведю.