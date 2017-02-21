Российские разработчики сделали игру про войну в Сирии

Новая российская игра расскажет о сирийских событиях не только со стороны военных, но и местных жителей.

Отечественная студия "Играющие кошки" в преддверии Дня защитника Отечества выпустила игру "Сирия: Русская буря".

Российские разработчики осветили освобождение Сирии в игре

Разработчики, судя по описанию игры, обещают показать войну с точки зрения жителя Сирии от ранних дней вооружённого конфликта (2012 год) до знаковых побед над врагами.

У нас не стояла задача гнаться за всеми происходящими событиями. Мы посчитали достаточным охватить то, что было коренным переломом Виталий Шутов, один из авторов игры "Сирия: Русская буря"

Отдельно авторы выделили лето и осень 2015 года, когда началось большое наступление халифата и появление в Сирии российских солдат, участвующих в зачистке.

Авторы игры рассказали, что релиз задержался из-за того, что им пришлось искать в Москве достаточное количество людей, способных говорить по-арабски без акцента, чтобы записать реплики для сирийцев.

Разработчики из студии "Играющие кошки" в комментарии Лайфу заявили, что считают эту темой важной.

Кто-то книги пишет, кто-то кино снимает, а мы делаем игры. Мы таким образом высказываемся, вот и сделали игру на серьёзную тему, с серьёзным сюжетом Виталий Шутов, один из авторов игры "Сирия: Русская буря"

Сама же идея создания игры родилась после того, как разработчики первый раз увидели съёмки с беспилотников Russina Works из пригородов Дамаска. Как раз в следующем видео можно посмотреть, как выглядит освобождение захваченных районов Дамаска:

Представители студии "Играющие кошки" уверены, что игры подобного характера способны положительно отразиться на патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Я несколько человек знаю, которые под влиянием этой игры ["Альфа: Антитеррор"] приняли решения поступать в военные учебные заведения Виталий Шутов, один из авторов игры "Сирия: Русская буря"

Разработчики рассчитывают на аналогичный эффект после выхода игры "Сирия: Русская буря". Также авторы проекта хотят вынести сюжет, идею игры, обсуждение её уже на международные рынки, тем самым прорвав информационную блокаду.