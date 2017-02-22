Они запрещали как могли. Как редеют ряды борцов с выставками и спектаклями

Пять лет назад участницы группы Pussy Riot провели на амвоне храма Христа Спасителя панк-молебен. Так называемые православные активисты по всей стране во время суда над Pussy Riot начали проводить акции против них. После окончания суда деятельность общественников не только не утихла, а стала ещё более активной. Лайф вспомнил, кто и на что обижался за эти пять лет, а также выяснил, что некоторые организации после отдельных акций прекращали свою деятельность.

"Казаки Петербурга"

Октябрь 2012-го: пожаловались в прокуратуру на выставку братьев Чепмен, проходившую в Эрмитаже;

декабрь 2012-го: сорвали моноспектакль Алексея Мозгового "Лолита" в музее Эрарта;

январь 2013-го: разбили стекло в музее Набокова и написали "Педофил" на здании;

ноябрь 2013-го: подбросили свиную голову ко входу Малого драматического театра — Театра Европы — за показ на фестивале спектакля "Смерть в Венеции" немецкого режиссёра, выступающего в защиту ЛГБТ;

январь 2014-го: пристегнули голову мёртвого телёнка к дверям театра консерватории, протестуя против показа спектаклей режиссёра Романа Виктюка;

август 2015-го: взяли на себя ответственность за разрушение барельефа Мефистофеля на фасаде старинного дома Лишневского.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Какие именно люди действуют под видом "Казаков Петербурга", до сих пор неизвестно. Чаще всего эта организация доносила до общественности смысл своих акций с помощью писем в редакции СМИ. В числе авторов посланий фигурировал некий казак Денис Горчин. Но, судя по всему, такого человека на самом деле нет. Атаман Санкт-Петербургского казачьего общества Андрей Поляков уверен, что и организации тоже не существует.

"Казаки Петербурга" — это фейк, нет этой организации и никогда не было. В нашей среде все друг друга знают. Просто какие-то люди так подписывались, к казакам они отношения не имеют. Маргиналы называют себя казаками, чтобы привлечь внимание либо к себе, либо к этим выставкам и спектаклям. На авторитете казачества такие акции если и сказываются, то незначительно Атаман Санкт-Петербургского казачьего общества Андрей Поляков

"Божья воля"

Март 2013-го: устроили акцию в Дарвиновском музее в зале экспозиции "Многообразие жизни на земле" с чтением нараспев первой главы из книги Бытия: "В начале Бог сотворил небо и землю...". Они заявили, что "Теория эволюции" — псевдонаучный миф, никем и никогда не доказанная гипотеза;

ноябрь 2013-го: активисты во главе с лидером "Божьей воли" Дмитрием Энтео ворвались на сцену МХТ имени Чехова и сорвали показ спектакля "Идеальный муж" режиссёра Константина Богомолова. Их срочно сняла со сцены охрана театра, но представление было прервано. После выдворения активистов из зала спектакль продолжился;

октябрь 2014-го: Энтео считают причастным к отмене концерта американской дэт-метал-группы Cannibal Corpse. Как он написал в "Твиттере", "все-все понимают причины, по которым всё произошло. Мы всё это время работали, писали заявления. Проводили в разных городах акции протеста. Безусловно, жалобы были поданы в Санкт-Петербурге";

апрель 2015-го: подбросили голову свиньи на крыльцо МХТ имени Чехова. Таким образом они выразили протест против театральной постановки Константина Богомолова "Идеальный муж";

август 2015-го: устроили погром на выставке скульптора Вадима Сидура в "Манеже". Активисты уничтожили и нанесли ущерб трём работам. Одна из повреждённых работ Сидура называлась "Распятие". На активистку Людмилу Осипенко, участвовавшую в акции, возбудили уголовное дело. Но в ноябре 2016 года его закрыли.

Фото: © Скриншот из видео YouTube/Грани.Ру

"Божья воля" продолжает существование и сегодня. Однако их активность по сравнению с предыдущими годами значительно снизилась.

"Народный собор"

Апрель 2012-го: запрет выставки "Родина" в Новосибирске. В числе экспонатов были объекты в виде церквей с клизмами вместо куполов. Сначала правительство Новосибирска запретило показывать их в госмузее в рамках Ночи музеев, тогда решили перенести в частную галерею. Но против этого были православные активисты, организовавшие пикет. Принимали участие новосибирские отделения организаций "Народный собор", "Профсоюз граждан России", "Суть времени", "Евразийский союз молодёжи" и другие;

март 2013-го: требование закрыть в Санкт-Петербурге выставку Icons Марата Гельмана, которую не одобрила РПЦ. Ранее открытие выставки в Краснодаре блокировали казаки;

июль 2013-го: закрытие выставки Welcome! Sochi-2014 Василия Слонова в Пермской галерее Permm перед Олимпиадой. Местное отделение "Народного собора" и городские чиновники сочли экспозицию русофобской и порочащей сочинскую Олимпиаду. Среди экспонатов выставки были плакаты с изображениями Чебурашки в образе огромного монстра, олимпийских колец в виде петель виселицы, Сталина с клыками вампира, скрывающегося под маской олимпийского мишки;

июнь 2014-го: срыв концерта Мэрлина Мэнсона в Новосибирске. Православные активисты вышли на главную площадь города с призывом запретить концерт. По мнению участников мероприятия, рок-певец своим творчеством "развращает неокрепшие души детей" и призывает к насилию. В итоге местные власти отказали в проведении концерта, так как он совпадал с празднованием Дня города;

февраль — март 2015-го: православные активисты и местная митрополия добились снятия с репертуара Театра оперы и балета Новосибирска постановки оперы "Тангейзер" Тимофея Кулябина. В его версии Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает рыцарь Тангейзер. В городе прошёл митинг напротив Театра оперы и балета, где в декабре 2014 года состоялась премьера скандальной оперы. Активное участие в мероприятии принимали активисты движения "Народный собор", по мнению которых опера порочила православную веру и оскорбляла чувства верующих. Митингующие потребовали отставки чиновников, отвечающих в регионе за культуру. В итоге постановку закрыли, а директора театра Бориса Мездрича уволили.

февраль 2015-го: призыв закрыть спектакль "Православный ёжик" ТЮЗа Томска. По мнению главы регионального отделения организации Юрия Задои, постановка является издевательством над основами христианской веры, так как по сюжету ёжик пытается крестить белочку, а она во время обряда тонет в реке — оказывается, что она не умеет плавать. Спектакль сняли с репертуара;

апрель 2016-го: требование запретить абсурдистское традиционное шествие "Монстрация" в Новосибирске. По мнению православных активистов, "Монстрация" противоречит Основам государственной культурной политики и Стратегии национальной безопасности России, утверждённым указами президента России. В 2016 году мэрия Новосибирска не согласовала "Монстрацию" как отдельное мероприятие, и акция прошла в рамках молодёжного шествия.

"Народный собор" — одна из немногих организаций, которые вели деятельность и до дела Pussy Riot. Однако особенная активность, например регионального отделения в Новосибирске, наблюдается именно с 2012 года. Основной движущей силой "Народного собора" в регионе является глава отделения Юрий Задоя.

"Православный союз"

Март 2012-го: "антипуссинг" в Краснодаре. Организация вместе с другими общественниками провела митинг "За веру, Кубань и Отечество" — против действий группы Pussy Riot и в поддержку духовности. На тот момент это было самое массовое мероприятие против Pussy Riot в России. В руках у протестующих были плакаты "За веру, за Отечество", "Долой бесовщину", "Кубань — за нравственность", "Гей-парада нам не надо";

январь 2014-го: провели проповедь за несколько минут до начала рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда", в которой раскрыли православный взгляд на описываемые в постановке евангельские события;

февраль 2015-го: Плюта обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм "50 оттенков серого" на наличие признаков публичной демонстрации или рекламирования порнографических материалов, а также оценить законность выдачи Минкультуры прокатного удостоверения фильму;

апрель 2016-го: Роман Плюта обратился в СК и Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов концертного тура Тhe Flaming Arts Festival. По его мнению, в творчестве групп Belphegor (Австрия) и Nile (США), заявленных в программе фестиваля, есть публичное оскорбление религиозных чувств верующих христиан и мусульман;

апрель 2016-го: отмена концерта австрийской рок-группы Belphegor. Ранее концерт Belphegor отменили в Санкт-Петербурге по требованию руководителя движения "Народный собор" Анатолия Артюха;

октябрь 2016-го: попросили Сергея Шнурова не ругаться матом на концерте группы "Ленинград" в Краснодаре. Лидер организации Роман Плюта обратился к Шнурову в открытом письме.

"Православный союз" был основан в 2009 году и является одной из немногих организаций, которые продолжают свою активную деятельность и сейчас.

"Профсоюз граждан России"

Ноябрь 2013-го: вместе с Виталием Милоновым подали в суд на американскую певицу Леди Гага. Они добивались запрета на вход несовершеннолетних на её концерт. Мировой суд постановил, что американская певица вредна для детей из-за "регулярной имитации половых актов" на сцене. Организатора её концерта оштрафовали на 20 тысяч рублей.

"Профсоюз граждан России" — организация политического деятеля Николая Старикова. Она существовала в 2011–2013 годах. Позже трансформировалась в партию "Великое Отечество". Общественники занимались проведением пикетов, подачей жалоб в поддержку инициатив Старикова. Например, в 2011 году после их пикетов ЦУМ убрал из витрин "порнороботов" — манекенов с раздвинутыми ногами в откровенных нарядах.

"Суть времени"

Март — апрель 2012-го: выступления против Марата Гельмана, который должен был возглавить краснодарский Музей современного искусства. Проведение в Краснодаре пикета "О необходимости защиты образования, традиционных ценностей, отечественной культуры и исторического облика города Краснодара";

июль 2012-го: письмо с требованием запрета выставки Гельмана "Родина";

Один из экспонатов выставки "Родина". Фото: © VK

Российское левопатриотическое общественное движение, основателем и лидером которого является политолог, театральный режиссёр и общественный деятель Сергей Кургинян, активно действует и сегодня. Оно в основном сосредоточено на общественной работе.

"Союз православных братств"

Май 2012-го: составили шаблон обращения в СК для граждан, которых оскорбила постановка оперы "Золотой петушок" Кирилла Серебренникова в Большом театре;

июль 2013-го: отмена концерта тверской группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" в калужском баре "Убежище 40". Лидер движения Юрий Агещев также сообщал, что по его требованию был отменён запланированный концерт ансамбля в Туле;

май 2014-го: срыв концертов польских дэт-металистов Behemoth в Хабаровске, Владивостоке и других городах.

Координатор движения Юрий Агещев умер в сентябре 2014 года. Тогда деятельность организации фактически сошла на нет.

"Коалиция за нравственность"

Июль 2012-го: направили открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой оградить детей от деятельности группы Pussy Riot и дать правовую оценку их акциям с курицей в супермаркете и Зоологическом музее;

июль 2013-го: проверка следователями спектакля "Человек-подушка" Кирилла Серебренникова на наличие сцен педофилии и сцен насилия с участием детей. По результатам проверки нарушений обнаружено не было. Но члены организации всё равно проводили пикеты у театра с плакатами "Дети-актёры — тоже дети";

ноябрь 2013-го: выступили с инициативой создания "списка Лепса" после того, как американский Минфин обвинил российского певца в связях с преступным синдикатом Brothers Circle. По их словам, в "список Лепса" будут включаться иностранные артисты, нарушившие российские законы.

Движение было организовано в 2012 году после акции Pussy Riot в ХХС рядом москвичей, а также представителями детских и семейных учреждений и общественных организаций. Группа в сообществе в соцсети "ВКонтакте" не обновляется уже несколько лет.

"Национально-освободительное движение"

Февраль 2016-го: устроили одиночные пикеты в кинотеатре "Октябрь" на премьере фильма "Восемь лучших свиданий" с участием актёра Владимира Зеленского. Возмущение активистов вызвал тот факт, что сыгравший в комедии Зеленский, по словам Катасоновой, "официально поддерживает АТО в Донбассе".

Национально-освободительное движение во главе с депутатом Евгением Фёдоровым выступает за восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году, то есть за восстановление СССР. Они довольно редко принимают участие в акциях, связанных с культурой.

Самарский православный депутат Дмитрий Свиркин

Июнь 2013-го: требование отменить выступление немецкой группы Rammstein на фестивале "Рок над Волгой". Свиркин обвинил немецких музыкантов в кощунстве и пропаганде гомосексуализма и заявил, что собирает материалы для соответствующего обращения в суд на организаторов фестиваля. Но в итоге выступление группы состоялось;

январь 2015-го: в числе группы активистов требовал наказать актёра Самарского драматического театра Валерия Гришко, сыгравшего роль священника в фильме "Левиафан" Андрея Звягинцева. Авторы письма местной власти и министру культуры Владимиру Мединскому недоумевали, как человек, служащий в государственном театре, мог сняться в подобной картине. Однако последствий их обращение не имело.

В последние годы имя экс-депутата областной думы не фигурирует в новостях. Официального сайта у него нет.

Комитет "За нравственное возрождение Отечества"

Ноябрь 2012-го: суд над певицей Мадонной за пропаганду гомосексуализма. Попытка взыскать с неё штраф в 333 миллиона рублей. Иски подавали девять человек. Судья закрыл дело и взыскал с самих заявителей судебные издержки в размере 60 тысяч с каждого.

Председателем комитета является протоиерей Александр Шаргунов. Комитет возник в 1994 году при храме Святителя Николая в Пыжах. Он создавался для "борьбы с пропагандой в России разврата и сатанизма". Организация продолжает деятельность и сегодня.

"Трезвая Кубань"

Ноябрь 2012-го: попытка запретить проведение фестиваля "Кубана". Проведение марша националистов против фестиваля. Однако в 2013 году "Кубану" всё равно провели в Краснодарском крае. Правда, в 2015 году фестиваль всё-таки выселили, и в итоге он проводится в Риге.

Лидер организации "Трезвая Кубань" Алексей Гайворонский сейчас ведёт свою деятельность преимущественно в Интернете (у сообщества в соцсети "ВКонтакте" 473 подписчика), а также читает лекции о трезвости. Например, недавно один из активистов прочитал лекцию сотрудникам ОМОНа о трезвом образе жизни.

На фестивале была пьянка круглосуточная. Пиво, крепкий алкоголь продавали и ночью. Против фестиваля выступили и родители, и молодёжь, много людей. Мы за цивилизованное ограничение любого алкоголя. Одно из направлений — аналитика и научное обоснование теории трезвости Алексей Гайворонский, лидер организации "Трезвая Кубань"

"Царский крест"

Ноябрь 2016-го: представители общественного движения "Царский крест" обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой провести проверку в отношении режиссёра Алексея Учителя. Недовольство вызвал его художественный фильм "Матильда" об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, который общественники считают "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

Движение "Царский крест" проявляет активность в сообществе в соцсети "ВКонтакте", которое появилось в 2016 году. На данный момент в группе порядка 1,8 тысячи подписчиков. Ни в каких громких инициативах до истории с "Матильдой" представители движения замечены не были.

"Христианское государство — Святая Русь"

Январь 2017-го: требование отказаться от проката фильма "Матильда" режиссёра Алексея Учителя. В письмах, разосланных в кинотеатры, отмечалось, что прокат картины будет рассмотрен "как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану".

Один из руководителей движения "Христианское государство — Святая Русь" Мирон Кравченко заявил Лайфу, что организация существует с 2013 года, однако ранее они не проводили акции.