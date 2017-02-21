Final Fantasy попала в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Square Enix получила награду за серию Final Fantasy. В этот раз старания разработчиков оценили представители Книги рекордов Гиннесса. Final Fantasy стала серией с самым большим количеством игр — всего их вышло 87.

В список игр попали как проекты для консолей, так и игры для мобильных устройств. Первая игра серии вышла в 1987 году на консолях Famicom компании Nintendo. Последней игрой серии на данный момент является Final Fantasy XV : она вышла 29 ноября 2016 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Кроме того, игра Final Fantasy XIV была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные титры в MMORPG: они длились полтора часа, так как в них перечислялись все игроки из первой, отменённой версии игры. Второй рекорд этой игры оказался куда более весомым: из всех видеоигр в ней больше всего музыкальных композиций — 384.