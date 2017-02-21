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Опубликовано 21 февраля 2017, 13:54

Final Fantasy попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/MobiusFinalFantasy

Фото: © facebook.com/MobiusFinalFantasy

Японских разработчиков наградили за серию с самым большим количеством вышедших игр.

Компания Square Enix получила награду за серию Final Fantasy. В этот раз старания разработчиков оценили представители Книги рекордов Гиннесса. Final Fantasy стала серией с самым большим количеством игр — всего их вышло 87.

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Final Fantasy признана самой масштабной серией игр

Фото: © facebook.com/MobiusFinalFantasy

В список игр попали как проекты для консолей, так и игры для мобильных устройств. Первая игра серии вышла в 1987 году на консолях Famicom компании Nintendo. Последней игрой серии на данный момент является Final Fantasy XV: она вышла 29 ноября 2016 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Кроме того, игра Final Fantasy XIV была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные титры в MMORPG: они длились полтора часа, так как в них перечислялись все игроки из первой, отменённой версии игры. Второй рекорд этой игры оказался куда более весомым: из всех видеоигр в ней больше всего музыкальных композиций — 384.

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Сергей Сурепин
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