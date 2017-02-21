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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 13:05

Киев планирует провокации, чтобы сорвать разведение техники в ДНР

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Украинские силовики намерены сорвать разведение техники от линии соприкосновения, считает представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— Командованием ВСУ пресс-центру штаба АТО поставлена задача по освещению ранее не озвученных потерь Украинской армии в зоне конфликта для формирования представления общественности о несоблюдении режима прекращения огня нашей стороной за прошедшие сутки и обоснования возможности очередного срыва запланированного отвода военной техники, — заявил Басурин.

Стоит отметить, что разведка ДНР зафиксировала недалеко от линии соприкосновения украинскую артиллерию, гаубицы и САУ. Более того, Киев нанёс более тысячи ударов по территории республики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР приступят к отводу сил 21 февраля, если Украина поступит точно так же.

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Сергей Макаренко
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