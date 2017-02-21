Киев планирует провокации, чтобы сорвать разведение техники в ДНР

Украинские силовики намерены сорвать разведение техники от линии соприкосновения, считает представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— Командованием ВСУ пресс-центру штаба АТО поставлена задача по освещению ранее не озвученных потерь Украинской армии в зоне конфликта для формирования представления общественности о несоблюдении режима прекращения огня нашей стороной за прошедшие сутки и обоснования возможности очередного срыва запланированного отвода военной техники, — заявил Басурин.

Стоит отметить, что разведка ДНР зафиксировала недалеко от линии соприкосновения украинскую артиллерию, гаубицы и САУ. Более того, Киев нанёс более тысячи ударов по территории республики.