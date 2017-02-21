Глава Valve жалуется на несамостоятельных сотрудников из Голливуда

Руководитель Valve Гейб Ньюэлл заявил, что специалисты из Голливуда, устраивающиеся на работу в его компанию, не могут адаптироваться, испытывают трудности, а также не хотят сами думать.

По словам главы Valve, в его компании специфическая атмосфера полной свободы, поэтому сотрудники занимаются тем, чем считают нужным, никто ни над кем не стоит, а также не раздаёт ежедневные задания. Из-за этого у киношников появляются проблемы, так как они привыкли к тотальному контролю.