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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 15:50

Глава Valve жалуется на несамостоятельных сотрудников из Голливуда

Гейб Ньюэлл остался недоволен профессиональной подготовкой работников киноиндустрии.

Кадр из видео &copy;&nbsp;youtube.com/TheLBJSchool

Кадр из видео © youtube.com/TheLBJSchool

Руководитель Valve Гейб Ньюэлл заявил, что специалисты из Голливуда, устраивающиеся на работу в его компанию, не могут адаптироваться, испытывают трудности, а также не хотят сами думать.

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Глава Valve недоволен специалистами из Голливуда

Кадр из видео © youtube.com/TheLBJSchool

В первую очередь Гейб Ньюэлл подразумевает тех, кто работал в киноиндустрии: рисовал спецэффекты, придумывал сценарии.

По словам главы Valve, в его компании специфическая атмосфера полной свободы, поэтому сотрудники занимаются тем, чем считают нужным, никто ни над кем не стоит, а также не раздаёт ежедневные задания. Из-за этого у киношников появляются проблемы, так как они привыкли к тотальному контролю.

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Сергей Сурепин
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