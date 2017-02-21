Глава Valve жалуется на несамостоятельных сотрудников из Голливуда
Гейб Ньюэлл остался недоволен профессиональной подготовкой работников киноиндустрии.
Руководитель Valve Гейб Ньюэлл заявил, что специалисты из Голливуда, устраивающиеся на работу в его компанию, не могут адаптироваться, испытывают трудности, а также не хотят сами думать.
Глава Valve недоволен специалистами из Голливуда
В первую очередь Гейб Ньюэлл подразумевает тех, кто работал в киноиндустрии: рисовал спецэффекты, придумывал сценарии.
По словам главы Valve, в его компании специфическая атмосфера полной свободы, поэтому сотрудники занимаются тем, чем считают нужным, никто ни над кем не стоит, а также не раздаёт ежедневные задания. Из-за этого у киношников появляются проблемы, так как они привыкли к тотальному контролю.