В Госдуме считают, что санкции Украины "просто смехотворны"

— Порошенко, безусловно, не откажет в желании найти любой повод, чтобы дополнительно насолить России. В данном случае он привлекает внимание и делает это не первый раз, теперь вот таким способом, к решению, принятым президентом Путиным о признании временно паспортов ДНР и ЛНР для того, чтобы люди по ту сторону границы могли хоть каким-то образом соотноситься с внешним миром и решать свои житейские и чисто человеческие проблемы. А господин Порошенко, конечно, против этого, при этом он немало не смущается того, что в этот самый момент происходит блокада Донбасса, не только обстрелы и убийства людей. Санкции самой Украины просто смехотворны. Украина, устанавливая санкции против России, пилит сук, на котором сидит, — сказал Затулин.