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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 18:55

В Госдуме считают, что санкции Украины "просто смехотворны"

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Киев вновь выступил за ужесточения экономического давления на Россию. На этот раз причиной послужил указ президента РФ о временном признании паспортов ДНР и ЛНР.

Киев, вводя санкции против России, пилит сук, на котором сидит, заявил Лайфу первый зампред Комитета Госдумы по делам CНГ, руководитель института стран СНГ Константин Затулин.

— Порошенко, безусловно, не откажет в желании найти любой повод, чтобы дополнительно насолить России. В данном случае он привлекает внимание и делает это не первый раз, теперь вот таким способом, к решению, принятым президентом Путиным о признании временно паспортов ДНР и ЛНР для того, чтобы люди по ту сторону границы могли хоть каким-то образом соотноситься с внешним миром и решать свои житейские и чисто человеческие проблемы. А господин Порошенко, конечно, против этого, при этом он немало не смущается того, что в этот самый момент происходит блокада Донбасса, не только обстрелы и убийства людей. Санкции самой Украины просто смехотворны. Украина, устанавливая санкции против России, пилит сук, на котором сидит, — сказал Затулин.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко высказался за ужесточение антироссийских санкций. По его словам, признание документов республик Донбасса якобы нарушает минские договорённости.

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Екатерина Гречихина
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