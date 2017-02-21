В Швеции предложили устраивать во время рабочего дня перерывы для секса
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По задумке инициатора, часовой оплачиваемый перерыв на интим поможет улучшить отношения в парах.
Шведский политик Пер-Эрик Мускос предложил работодателям устраивать сотрудникам часовые оплачиваемые перерывы, во время которых они смогут заниматься сексом, сообщает AFP.
— Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения, — заявил автор идеи, который является членом городского совета населённого пункта Эвертурнео.
Депутат уверен, что сейчас пары проводят слишком мало времени вместе. Он не исключил, что работники могут использовать перерыв не по прямому назначению, а, например, отправиться в это время на прогулку. Мускос уверен, что инициатива будет успешной в любом случае.