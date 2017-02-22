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Опубликовано 22 февраля 2017, 05:41

Хардкорный экшен Nioh прошли за полтора часа

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/NIOHGame

Фото: © facebook.com/NIOHGame

Одна из самых сложных и больших игр этого года Nioh была демонстративно пройдена энтузиастом за полтора часа.

Nioh уже прославилась среди геймеров не только сложностью — её сравнивают со знаменитой серией Dark Souls, — но и длительностью среднего прохождения в 50–100 часов. Но одному игроку удалось одолеть Nioh всего за 1 час 36 минут, умерев за прохождения какие-то 6 раз.

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Игрок прошёл Nioh за полтора часа

Фото: © facebook.com/NIOHGame

Подобным занимаются спидраннеры — игроки со всего мира, соревнующиеся в прохождении игр на скорость. К их числу относится и Distortion2, записавший свой "забег" на видео.

Он прошёл все основные миссии Nioh, предварительно проведя много часов за тренировочными попытками. Несмотря на впечатляющий результат, Distortion2 уверен, что может сократить время прохождения до 1 часа 30 минут, если учтёт допущенные ошибки.

Nioh вышла на PS4 7 февраля этого года.

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Станислав Погорский
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