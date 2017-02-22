Одна из самых известных студий, создающих японские ролевые игры, Square Enix, анонсировала новый проект.

Игра с рабочим названием Project Prelude Rune станет первым проектом недавно открытой студии Studio Istolia. Ей руководит Хидео Баба, ранее возглавлявший разработку jRPG серии Tales of.

Square Enix анонсировала новую ролевую игру Фото: © facebook.com/SquareEnix

Пока о Project Prelude Rune почти ничего не известно: она не относится к существующим сериям Square Enix.

Концепты нового IP скворечников интригуют (драконы!) pic.twitter.com/GOxoXI9qae — Stas Pogorsky (@stas_hypelord) February 21, 2017