Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 06:12

Square Enix анонсировала новую ролевую игру

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/stas_hypelord

Фото: © twitter.com/stas_hypelord

Одна из самых известных студий, создающих японские ролевые игры, Square Enix, анонсировала новый проект.

Игра с рабочим названием Project Prelude Rune станет первым проектом недавно открытой студии Studio Istolia. Ей руководит Хидео Баба, ранее возглавлявший разработку jRPG серии Tales of.

image

Square Enix анонсировала новую ролевую игру

Фото: © facebook.com/SquareEnix

Пока о Project Prelude Rune почти ничего не известно: она не относится к существующим сериям Square Enix.

Вероятно, игра не будет использовать пошаговую боевую систему: сейчас Square Enix ищет программистов и дизайнеров, имеющих опыт работы в жанре экшен-RPG.

Дата полноценного анонса Project Prelude Rune не сообщается.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • squareenix
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar