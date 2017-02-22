Square Enix анонсировала новую ролевую игру
Фото: © twitter.com/stas_hypelord
Одна из самых известных студий, создающих японские ролевые игры, Square Enix, анонсировала новый проект.
Игра с рабочим названием Project Prelude Rune станет первым проектом недавно открытой студии Studio Istolia. Ей руководит Хидео Баба, ранее возглавлявший разработку jRPG серии Tales of.
Square Enix анонсировала новую ролевую игру
Фото: © facebook.com/SquareEnix
Пока о Project Prelude Rune почти ничего не известно: она не относится к существующим сериям Square Enix.
Концепты нового IP скворечников интригуют (драконы!) pic.twitter.com/GOxoXI9qae— Stas Pogorsky (@stas_hypelord) February 21, 2017
Вероятно, игра не будет использовать пошаговую боевую систему: сейчас Square Enix ищет программистов и дизайнеров, имеющих опыт работы в жанре экшен-RPG.
Дата полноценного анонса Project Prelude Rune не сообщается.