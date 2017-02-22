В секретном задании Watch Dogs 2 пропадают подростки

Недавнее обновление для Watch Dogs 2 добавило в игру задание, о котором не сообщалось в списке изменений.

Игроки не сразу заметили неладное: прохожие на улицах виртуального Сан-Франциско стали обсуждать пропажу четырёх подростков. Это сопровождается и новыми выпусками новостей, которые можно услышать, включив радио в Watch Dogs 2.

Игроки заметили, что происходит что-то нетипичное для Watch Dogs 2, когда впервые после обновления услышали странные разговоры NPC о пропаже четырёх подростков. Радио вещало то же самое. Помимо того, на официальном Tumblr-аккаунте игры было размещено изображение страницы газеты с новостью об исчезновениях людей. Игроки решили, что The Shuffler — городская легенда, в поисках разгадки которой подростки лишились рассудка и пропали. Позднее также сообщалось, что The Shuffler — не выдумка.