В секретном задании Watch Dogs 2 пропадают подростки
Фото: © Ubisoft Entertainment
Недавнее обновление для Watch Dogs 2 добавило в игру задание, о котором не сообщалось в списке изменений.
Игроки не сразу заметили неладное: прохожие на улицах виртуального Сан-Франциско стали обсуждать пропажу четырёх подростков. Это сопровождается и новыми выпусками новостей, которые можно услышать, включив радио в Watch Dogs 2.
Игроки заметили, что происходит что-то нетипичное для Watch Dogs 2, когда впервые после обновления услышали странные разговоры NPC о пропаже четырёх подростков. Радио вещало то же самое. Помимо того, на официальном Tumblr-аккаунте игры было размещено изображение страницы газеты с новостью об исчезновениях людей. Игроки решили, что The Shuffler — городская легенда, в поисках разгадки которой подростки лишились рассудка и пропали. Позднее также сообщалось, что The Shuffler — не выдумка.
В Watch Dogs 2 нашли секретную миссию, связанную с пропажей подростков
Фото: © Ubisoft Entertainment
Официальный аккаунт Watch Dogs в Tumblr опубликовал запись, в которой говорится о пропаже людей и их связи с неким The Shuffler. Также игроки начали замечать странные граффити, которых раньше не было в игре. Если посмотреть на них, используя камеру мобильного телефона главного героя, то можно услышать непонятную аудиозапись, в которой девушка жалуется на чей-то голос в голове.
Ubisoft никак не прокомментировала находки игроков. Вероятно, необычная миссия будет развиваться в несколько этапов и включать в себя загадки сразу для всех фанатов игры — такое называется Augmented Reality Game ("игра в дополненной реальности"). Но самые нетерпеливые игроки ищут разгадку уже сейчас, изучая каждый сантиметр игрового мира.