Новое приложение поможет найти свободный туалет

Японская телекоммуникационная компания KDDI разработала мобильное приложение, с помощью которого можно быстро найти свободную туалетную кабинку. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Japan Times.

Представители компании отмечают, что сотрудники японских фирм тратят слишком много времени на ожидание своей очереди в уборную, однако новое приложение должно решить эту проблему.

Японские разработчики представили приложение, которое покажет ближайшую свободную туалетную кабинку Фото: © EAST NEWS



Разработчики предлагают оснастить двери кабинок специальными датчиками, которые будут передавать информацию о свободных туалетах в центральную компьютерную систему. Таким образом, сотрудники офиса смогут узнать, сколько мест в уборных доступно в настоящий момент и, самое главное, где.