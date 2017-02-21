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Опубликовано 21 февраля 2017, 19:45

Новое приложение поможет найти свободный туалет

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Японская телекоммуникационная компания KDDI разработала мобильное приложение, с помощью которого можно быстро найти свободную туалетную кабинку. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Japan Times.

Представители компании отмечают, что сотрудники японских фирм тратят слишком много времени на ожидание своей очереди в уборную, однако новое приложение должно решить эту проблему.

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Японские разработчики представили приложение, которое покажет ближайшую свободную туалетную кабинку

Фото: © EAST NEWS

Разработчики предлагают оснастить двери кабинок специальными датчиками, которые будут передавать информацию о свободных туалетах в центральную компьютерную систему. Таким образом, сотрудники офиса смогут узнать, сколько мест в уборных доступно в настоящий момент и, самое главное, где.

По мнению создателей, приложение хорошо зарекомендует себя не только в частных организациях, но и на железнодорожных вокзалах, в торговых центрах и в других общественных местах.

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Владимир Лещёв
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