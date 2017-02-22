Nintendo защищает платные дополнения для новой "Зельды"

Недавно стало известно, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild получит комплект платных дополнений, добавляющих в игру дополнительные задания, испытания и предметы. Это первый подобный случай для основной серии "Зельда". Nintendo заявляет , что это делается на благо игроков.

По словам старшего менеджера по маркетингу Nintendo Билла Тринона, разработка дополнительного контента началась после завершения самой игры — таким образом, это не её недостающие части, а бонус к полноценному продукту. Билл также отмечает, что первое дополнение выйдет не в день релиза Breath of the Wild и не неделю спустя, а аж летом. Таким образом, дополнительный контент станет поводом для игроков возвращаться в мир новой "Зельды" спустя несколько месяцев после её выхода.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет доступна на Nintendo Wii U и Switch уже 3 марта этого года.