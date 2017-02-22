Nintendo защищает платные дополнения для новой "Зельды"
Фото: © Nintendo
Nintendo отстаивает необходимость разработки платных дополнений для The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Недавно стало известно, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild получит комплект платных дополнений, добавляющих в игру дополнительные задания, испытания и предметы. Это первый подобный случай для основной серии "Зельда". Nintendo заявляет, что это делается на благо игроков.
Nintendo защищает платные дополнения для The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Фото: © Nintendo
По словам старшего менеджера по маркетингу Nintendo Билла Тринона, разработка дополнительного контента началась после завершения самой игры — таким образом, это не её недостающие части, а бонус к полноценному продукту. Билл также отмечает, что первое дополнение выйдет не в день релиза Breath of the Wild и не неделю спустя, а аж летом. Таким образом, дополнительный контент станет поводом для игроков возвращаться в мир новой "Зельды" спустя несколько месяцев после её выхода.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет доступна на Nintendo Wii U и Switch уже 3 марта этого года.