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Опубликовано 22 февраля 2017, 07:15

Nintendo защищает платные дополнения для новой "Зельды"

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Nintendo отстаивает необходимость разработки платных дополнений для The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Недавно стало известно, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild получит комплект платных дополнений, добавляющих в игру дополнительные задания, испытания и предметы. Это первый подобный случай для основной серии "Зельда". Nintendo заявляет, что это делается на благо игроков.

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Nintendo защищает платные дополнения для The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Фото: © Nintendo

По словам старшего менеджера по маркетингу Nintendo Билла Тринона, разработка дополнительного контента началась после завершения самой игры — таким образом, это не её недостающие части, а бонус к полноценному продукту. Билл также отмечает, что первое дополнение выйдет не в день релиза Breath of the Wild и не неделю спустя, а аж летом. Таким образом, дополнительный контент станет поводом для игроков возвращаться в мир новой "Зельды" спустя несколько месяцев после её выхода.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет доступна на Nintendo Wii U и Switch уже 3 марта этого года.

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Станислав Погорский
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