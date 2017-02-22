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Опубликовано 22 февраля 2017, 07:51

Аналитики предвещают Horizon: Zero Dawn огромные продажи

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/horizonzerodawnfans

Фото: © facebook.com/horizonzerodawnfans

Грядущему постапокалиптическому экшену Horizon: Zero Dawn для PS4 уже предвещают завидные продажи.

Информационное агенство SuperData прогнозирует, что к концу 2017 года по всему миру будет продано около 6 миллионов копий Horizon: Zero Dawn. Суммарные продажи, по оценкам аналитиков, дойдут до 8 миллионов копий. Схожие показатели были у прошлогоднего хита Uncharted 4, также выпущенного эксклюзивно для PS4.

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Аналитики прогнозируют огромные продажи Horizon: Zero Dawn

Фото: © facebook.com/horizonzerodawnfans

Глава SuperData в своём прогнозе полагается на ряд факторов, среди которых крайне положительные рецензии на игру от прессы — в данный момент средний балл Horizon: Zero Dawn на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 88 из 100 возможных. Также игре поможет масштабная рекламная кампания.

Аналитики отмечают, что релиз Horizon: Zero Dawn пришёлся на переломный момент для Sony: темпы продаж консоли PS4 начинают постепенно замедляться, из-за чего платформодержателю придётся сильнее полагаться на продажу игр.

Horizon: Zero Dawn выйдет на PS4 уже 3 марта.

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Станислав Погорский
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