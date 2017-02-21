Президент Исландии хотел бы запретить пиццу с ананасами
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Местные СМИ считают, что после громкого заявления рейтинг Гвюдни Йоуханнессона под угрозой.
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на встрече со школьниками высказался против добавления ананаса в пиццу, сообщает New York Post.
По информации издания, поделиться мнением о самом ненавистном блюде главу Исландии на встрече с учениками одной из школ попросил подросток. Йоуханнессон заявил, что терпеть не может пиццу с ананасом и с радостью бы запретил этот продукт.
После инцидента местные СМИ задались вопросом, сможет ли презрительное отношение к ананасам повлиять на рейтинг президента. В настоящее время его работой довольны 97 процентов исландцев.