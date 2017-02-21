Президент Исландии хотел бы запретить пиццу с ананасами

Местные СМИ считают, что после громкого заявления рейтинг Гвюдни Йоуханнессона под угрозой.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на встрече со школьниками высказался против добавления ананаса в пиццу, сообщает New York Post.

По информации издания, поделиться мнением о самом ненавистном блюде главу Исландии на встрече с учениками одной из школ попросил подросток. Йоуханнессон заявил, что терпеть не может пиццу с ананасом и с радостью бы запретил этот продукт.