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Регион
Опубликовано 21 февраля 2017, 22:44

Президент Исландии хотел бы запретить пиццу с ананасами

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/Stadt Braut

Фото: © flickr.com/Stadt Braut

Местные СМИ считают, что после громкого заявления рейтинг Гвюдни Йоуханнессона под угрозой.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на встрече со школьниками высказался против добавления ананаса в пиццу, сообщает New York Post.

По информации издания, поделиться мнением о самом ненавистном блюде главу Исландии на встрече с учениками одной из школ попросил подросток. Йоуханнессон заявил, что терпеть не может пиццу с ананасом и с радостью бы запретил этот продукт.

После инцидента местные СМИ задались вопросом, сможет ли презрительное отношение к ананасам повлиять на рейтинг президента. В настоящее время его работой довольны 97 процентов исландцев.

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Артём Андреев
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